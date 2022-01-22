城中城效應／危老大樓拒設管委會 將開罰

高雄城中城大火造成46死，目前大樓拆除近況曝光。（記者李惠洲攝）

2022/01/22 05:30

政院擴大強制納管上萬棟樓 修法對不設立者最高罰30萬元

〔記者李欣芳／台北報導〕去年十月高雄城中城大火，燒出老舊大樓潛藏的公安問題，行政院決定納管全台老舊危險大樓，內政部原本向行政院提報修正「公寓大廈管理條例」，要求一九九五年六月二十九日條例施行前的八五○六棟老舊危險大樓，須強制設管委會；後經研商，決定進一步擴大納管範圍，包括條例施行後才有的危老大樓也全面納管，將透過修法強制要求設立管委會，若仍不設立最高處以三十萬元罰鍰，估計全台強制納管的危老大樓增至上萬棟。

請繼續往下閱讀...

公寓大廈管理條例 不再有例外

內政部次長花敬群昨天證實，行政院在跨部會審查會確立「危老大樓不分條例施行前後都要強制納管」的新方向。他說，雖然依據公寓大廈管理條例的規定，公寓大廈應成立管理委員會或推選管理負責人，除了一九九五年六月二十九日條例施行前，有八千多棟老舊大樓沒有成立管委會，實則條例施行後才有的老舊大樓，有的也未設管委會，且現行條例對於未設管委會並未訂定罰則。

依規劃，未來若經輔導溝通不成，危老大樓仍不設立管委會，遲遲沒有任何動作，將強制開罰，內政部修法版本擬開罰六萬到三十萬元不等的罰鍰。

花敬群指出，相較於條例施行前有多達八千多棟老舊大樓沒有設管委會，條例施行後未設管委會的老舊大樓比例不多，這部分將待各縣市彙整呈報才能精確統計，但兩者加起來應會超過一萬棟。

為解決老舊大樓潛藏公安問題，內政部去年十月二十一日的部務會報通過「公寓大廈管理條例修正草案」，明定老舊危險公寓大廈，地方主管機關得委託專業機構協助，限期成立管理組織，未依規定成立者將開罰。由於修法有急迫性，政院跨部會審查會正加速審查，爭取近期提報行政院院會通過，包括研商對危老大樓如何強制納管，並釐清先輔導、再開罰等時機。

政院官員表示，對於危老大樓的認定，內政部要另訂子法，但要求內政部的認定標準要更明確。

花敬群說，危老大樓將側重以建築物的危險性來認定，目前規劃將以建築物的耐震能力低於既有法規標準的三十五％以下來判定，重點不在老舊而是危險，未來做出明確界定後，將優先處理類似城中城大樓的全台約二四○多棟住商混合大樓，這二百多棟優先強制成立管委會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法