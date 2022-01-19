高雄罰酒駕洗遺體冰櫃 受刑人：喝酒不敢開車了

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2022/01/19 05:30

11名酒駕犯 震撼教育

〔記者陳文嬋、黃佳琳／高雄報導〕高雄上月底發生一家四口遭酒駕男子黃子洋撞飛，造成一死三重傷震驚社會，為讓酒駕者記取教訓，市府與地檢署達成酒駕犯到殯儀館服社會勞動的共識，首批十一人昨到高雄市立殯儀館擦拭大體冷凍櫃、清潔火化場環境，首次離屍體這麼近，讓受刑人阿璋（化名）感觸很深，直說「人生短短幾十年，有些事是真的不能做，酒駕就是其中一件。」

昨天殯儀館社會勞動歷時四小時，勞動區域為殯儀館往生室、入殮室、冷凍大樓、火化場等，以環境清潔為主，項目包括擦拭大體冷凍櫃、火化場清潔等，對參與的十一名酒駕犯，是深刻的震撼教育。

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其中一名酒駕上路的受刑人阿璋（化名）說，出發前有先幻想過「會不會很可怕」，實際到場後，他發現「同伴們」都默默在做事，但感覺得出來，大家都有點「剉」，自己心裡也毛毛的。

阿璋去年底和友人聚會喝酒後，為省計程車費，他自認沒喝醉仍清醒，決定冒險開車回家，途中停紅燈時被後方車輛追撞，警方測得酒測值超標，將他依公共危險罪送辦，法官以他初犯且未傷人，判徒刑三月，得易科罰金，不過檢方不准，異議後法官同意易服勞役。

「裡面空的」才稍安心

阿璋昨到市殯報到後，先被指派去冷凍室擦拭冰櫃，他說自己有先問過冰櫃裡有沒有人，官員告訴他「裡面是空的」，他才安心一點，接著去洗屍車時，他腦海中不禁想起，屍車上躺著往生者大體的畫面，讓他感覺有點毛，但還是壓著自己稍稍不安的情緒，趕緊把工作做完，因為這是他第一次去服勞役，讓他印象超級深刻。

阿璋說，昨天做完工作後，最大的感觸是人生短短幾十年，有些事是真的不能做，酒駕就是其中一件，他發誓以後就算有喝酒，一定不會為了省計程車錢去酒駕，「因小失大」就是他現在最佳寫照。

市長陳其邁近來邀集高雄、橋頭地檢署、市警局等決議，除強力取締酒駕等，酒駕者經有罪判決或緩起訴，須到殯儀館易服社會勞動。

高雄地檢署首批十一名酒駕勞動人昨到殯葬處報到，由主任觀護人佘青樺對酒駕勞動人進行勤前教育，強調酒駕造成破碎家庭，勸導酒駕勞動人切勿酒駕。

洗屍體 檢持保留態度

外界好奇易服社會勞動項目，會不會包括洗屍體，雄檢表示，清洗屍體對酒駕被告或受刑人也許具有懲罰或警惕的效果，但也應尊重往生者尊嚴及家屬感受，此部分目前持保留態度，暫不實施。

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