台中治安怎麼了？ 服飾店遭潑漆 女店長︰誰來保護我們

台中南屯區一家服飾店遭兩名歹徒潑 漆，被害女店長在 IG 發文，求助市長 盧秀燕。（擷自被害女店長IG）

2021/11/16 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕「台中治安到底怎麼了，誰能夠保護我們這些手無寸鐵的納稅人！」

「海神惡煞」案才引起社會譁然，台中市南屯區一間服飾店，十四日凌晨又傳出遭歹徒砸店潑漆的治安事故，被害單親女店長在IG發文，希望市長幫幫忙，能夠看到女性弱勢族群的無助；警方強調，已鎖定兩名涉案嫌犯查緝中。

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警方︰鎖定兩嫌犯 加強巡邏

前天凌晨二時許，位在南屯區河南路四段上一間服飾店，店面玻璃突遭兩名歹徒以白色油漆潑灑，並手持工具敲打致玻璃碎裂，轄區第四分局接獲保全通報趕到，兩名歹徒已逃逸無蹤，現場只見店面大門、造型櫥窗、櫃台、地面、販售衣物及藝品擺設毀損，一片狼藉。

經調閱路口監視器，發現兩名男子搭乘轎車至案發地點附近下車，再徒步至服飾店分持油漆桶及工具犯案後逃逸。

警方昨清晨通知白牌車司機說明，他表示兩名男子透過叫車群組，叫白牌車載他們到服飾店附近並要他等候，不到一分鐘再搭原車離開，並不認識兩人也不知道他們做了什麼事。

經查該服飾店最近與同業因競爭發生摩擦，網站還被人刷負評，不排除與砸店一事有關，警方說，已鎖定兩名犯嫌涉案，並派員加強服飾店巡邏，也與被害人保持聯繫加強安全維護。

被害女店長則在IG貼出遭毀損畫面並發文說，沒日沒夜每天只睡四小時，開店這麼多年終於請到知名設計師，完成了夢想的店，卻被這樣的榔頭、幾桶擦不掉的油漆毀了，「作為一個單親媽媽，跟警察說那我要怎麼保護我的小孩上下課的時候，昨天警察告訴我要讓小朋友帶哨子！」

女店長說，「我不知道該怎麼保護我的小孩，保護我的店、我的員工，只希望大家多多幫我分享，讓媒體能夠看到我們這社會角落小小的民眾，希望盧秀燕市長看到能夠幫幫忙，蔡英文總統，你們都身為女性希望你們能夠看到女性的弱勢族群。」

台中南屯區一家服飾店遭兩名歹徒潑 漆，被害女店長在 IG 發文，求助市長 盧秀燕。（擷自被害女店長IG）

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