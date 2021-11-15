釣到百萬寶石紅珊瑚 蘭嶼漁民還大海

蘭嶼紅頭社區發展協會理事長謝明輝 昨天出海釣到價值近百萬紅珊瑚，選 擇還給大海。 （記者黃明堂翻攝）

2021/11/15 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕超讚的蘭嶼漁民！蘭嶼漁民謝明輝昨天開船出海，釣到一株完整扇形紅珊瑚，估計價值近百萬元，像是中樂透，雖然是意外釣到「寶物」，但法令規定，紅珊瑚受漁業法保護，只有持證照的漁船在指定區域才能採捕，他不願賺此不義之財，當場海拋，讓它沈回海底，並全程錄影證明。

謝明輝︰當場海拋 希望它長更美

謝明輝昨開船出海船釣，放魚線一百多公尺，釣竿突然下沈感覺像釣中大魚，立即用力拖拉，過程中不像釣到魚會有外拉動作，原以為是勾到垃圾，拉上船一看，竟是大扇紅珊瑚。

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在中國客到台東大量旅遊的年代，台東是中國客眼中的紅珊瑚產地，中客團到台東必逛珊瑚店，導致紅珊瑚身價水漲船高。

有漁民說，這株紅珊瑚長約八十公分，寬約四十公分，主幹直徑比成人大拇指還粗，且扇面完整且漂亮，應有數十萬甚至上百萬身價。

不過，謝明輝說，紅珊瑚是屬於美麗的蘭嶼、不屬於任何人，雖然這個大海扇這麼漂亮，但這不是他要釣的東西，是不小心釣到的，所以把它丟回大海，希望它能夠長的更美更蓬勃。

紅珊瑚 指定區域、證照船才能採捕

台東農業處長許家豪說，紅珊瑚屬於寶石珊瑚，受漁業法保護，只有指定區域、持有證照的船才能採捕，且須到指定港口上岸受檢。台東的紅珊瑚指定採捕區在蘭嶼東南方外海，若非持有證照的船隻是不能採捕紅珊瑚的，縱使意外釣獲也不能擁有，必須放回大海，如被查獲，會依違反漁業法送辦。

蘭嶼紅頭社區發展協會理事長謝明輝 昨天出海釣到價值近百萬紅珊瑚，選 擇還給大海。 （記者黃明堂翻攝）

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