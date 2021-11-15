囂張狂徒 警局前砸車開槍

涂姓司機機警加速衝撞其中一輛灰色賓士，隨即衝往附近三重分局求救，到分局門口後，車都沒停好三人就狂奔下車往值班台報案大喊救命。（記者鄭景議翻攝）

2021/11/15 05:30

〔記者鄭景議／新北報導〕二十歲詹姓等四名男子，昨凌晨駕駛兩輛賓士C300轎車，在新北市三重區好樂迪外，誤認搭上白牌車的兩名乘客是仇家，除當街攔車並砸車，二十九歲涂姓司機嚇得將車開往三重分局求救，詹等四煞也尾隨到三重分局外，持球棒、開山刀砸白牌車，甚至對空開瓦斯槍洩恨，警方陸續逮捕四人，四人坦承「認錯人」，全案依妨害秩序、妨害自由及毀損等罪嫌法辦，新北檢方將四嫌聲押禁見。

誤認白牌車上載仇家 一路追

警方調查，涂姓白牌車司機昨凌晨十二點多，在新北市三重區好樂迪KTV外附近繞圈找客人，張男及陳男上車要離去時，被詹男等人盯上，詹男載著禇男及本來要與詹吃消夜的陳女，並連絡林、高兩男，兩輛賓士C300轎車共五人，在重安街擋住白牌車去路，四男下車大聲喝罵，持棍棒敲打白牌車後擋風玻璃。

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涂姓司機衝撞其中一輛灰色賓士，隨即加速開往附近的三重分局求救，到分局門口後，車都沒停好，三人就下車朝值班台狂奔並大喊救命，未料四煞竟追到分局門口，趁三人下車的短短不到一分鐘，有人持棍棒開山刀狂砸白牌車，甚至還持瓦斯槍對空開了一槍洩憤。

在分局值班的七、八名員警衝出查看，見到四煞上車逃逸，隨即通報快打警力，其中詹男開的銀色賓士，開了不到三分鐘，就在分局旁三十公尺外的加油站被警方攔下，警方壓制詹男，禇男及陳女也被一併帶回，還在車上搜出開山刀，球棒，瓦斯槍等證物；另一輛在逃的白色賓士，經策動，一小時後到案說明。

詹男供稱，日前與龍姓男子發生糾紛，兩人大打出手，龍男還控告他涉犯傷害罪，因積怨已久，昨又看到龍男的IG在好樂迪打卡，才會開車載著同夥，並找人當街砸車洩憤，沒想到竟然找錯人。

警方不到3分鐘逮到嫌犯

雖是認錯人搞烏龍，但在分局前公然砸車，目無法紀囂張行徑，讓警方火光，三重警分局長陳永昌昨更以台語嗆聲：「敢來鬧事？三重不是你想來就來想走就走，任何惡徒在新北囂張，絕對一個個抓，一個個送去關」，頗有宣揚警威之意，全案警方依涉犯妨害秩序、妨害自由及毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

詹男所開的銀色賓士，在分局旁30公尺外的加油站就被警方攔下，詹男也當場被 壓制帶回。（記者鄭景議翻攝）

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