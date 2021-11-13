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    愛兒醒了 母直指：３煞是移動炸彈

    逢甲大學昨發起全校師生祈福連署活動，與會者全體轉身在背後反暴力的背版簽名連署。（記者何宗翰攝）

    逢甲大學昨發起全校師生祈福連署活動，與會者全體轉身在背後反暴力的背版簽名連署。（記者何宗翰攝）

    2021/11/13 05:30

    〔記者許國楨、蘇金鳳、何宗翰、劉濱銓／綜合報導〕本月七日被瑪莎拉蒂「海神」三煞張敦量、陳勁豪、李韋霖，打到顱內出血命危的十八歲宋姓男大生，昨天傳出好消息！台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺表示，昨天上午巡房，叫宋同學名字會點頭，已恢復意識，腦部也沒水腫，下週將拔管，再觀察二、三天若沒問題就可以轉到普通病房。

    大學生恢復意識會點頭

    宋母昨與律師商談提告事宜時，得知兒子清醒的消息，沈重心情終於稍稍放鬆，她說「恨不得馬上飛奔到床前聽他的聲音」。

    宋母說，張嫌等三人痛毆兒子，大半夜一通電話就撂來兩車的人助陣，背景絕對不單純，且瑪莎拉蒂車上沒有行車紀錄器，卻備有鋁製球棒，根本就是移動的「不定時炸彈」，準備好隨時要犯案，真的很可怕。

    防脫產 委律師提假扣押

    宋母表示，不會接受主嫌張敦量父母的道歉，並批陳母說：「相信兒子沒動手」，她質疑「把我兒子拉去旁邊，叫做沒有動手？」不能接受這樣的說法，將委請律師對三人提出告訴，也由律師處理是否向對方求償、防範脫產提出假扣押等事宜。

    逢甲大學昨發起全校師生祈福連署活動，宋母到場時落淚表達感謝：「對大家的關心與支持非常感動，我不孤單，還有這麼多人支持他！」

    三嫌之一的李韋霖，其父母昨出面鞠躬致歉，坦言疏於管教孩子，李母說，兒子平時住草屯，與家裡關係疏離，他們不認識張、陳兩人，夫妻倆都是看電視新聞才知兒子闖禍了；她說，夫妻在南投南崗工業區開車床工廠，僅夫妻兩人、無員工，廠房也在貸款，家境並不富有。

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