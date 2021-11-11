得知大學生命危 警再次放３煞惹議

瑪莎拉帝車身的擦撞並不嚴重，但三名惡徒卻差點打死宋姓大學生。（記者張瑞楨翻攝）

2021/11/11 05:30

中市警：沒看到打人才先用傷害罪偵辦 法界：經檢允許 才可不解送人犯

〔記者張瑞楨、許國楨、溫于德／綜合報導〕宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂「海神」，被「海神」車上李韋霖、張敦量與陳勁豪三惡煞打到命危，警方第一時間依傷害罪製作筆錄後放人，得知宋男傷重後改依殺人未遂偵辦，但仍函送法辦而非立即移送，引發家屬質疑輕縱惡徒。律師徐承蔭認為，警方不將人犯解送地檢署，有刑法縱放人犯疑慮，站在保護被害人權益角度，警方做法有待商榷；另有司法官說，即使不構成殺人未遂罪，也構成傷害致重傷害罪。

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事件前晚曝光後，外界質疑三人手段凶殘，朝被害人要害部位暴打，警方原本只依傷害罪是否適當？台中市警第六分局分局長蔡元戎說，員警抵達時，沒看到毆打場面，當時宋姓大學生意識清楚，能走入救護車，行車紀錄器雖見嫌犯拿棍棒，但沒拍到持棍棒打人畫面，才會用「傷害罪」偵辦釋放；之後證人指控，三人鎖定宋的頭部重擊，警方因此改依殺人未遂罪偵辦，這些都是依法律程序與證據偵辦，無違失。

北部一名司法官說，縱使此案不構成殺人未遂，也至少構成傷害致重傷害罪，是可處五年至十二年徒刑的非告訴乃論罪，警方未隨案移送三嫌，他認為處理方法不當。

徐承蔭指出，刑事訴訟法第九十二條規定，警方「逮捕或接受現行犯者，應即解送檢察官」，如果是告訴乃論之罪，也必須是告訴撤回或逾告訴期間，經過檢察官許可，才不予解送。徐表示，警方即使認為只構成傷害罪，也應依法解送，提醒警方在移送、解送或函送等法律程序，應謹慎判斷，否則會有觸犯刑法第一六三條的縱放人犯罪之虞。

這輛俗稱「海神」瑪莎拉蒂的豪車，登記在乘客張敦量之母名下。（記者張瑞楨翻攝）

張敦量持球棒，冷不防用力推男大生的頭去撞板金。（記者許國楨翻攝）

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