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    調查局龍頭換人 內定王俊力接任

    調查局長內定王俊力接任。（資料照）

    調查局長內定王俊力接任。（資料照）

    2021/11/09 05:30

    呂文忠升任最高檢服務

    〔記者吳政峰／台北報導〕情治機關龍頭換人！調查局長呂文忠完成階段性任務，將歸建檢察體系，升任最高檢服務，其遺缺已內定由具有軍方背景的桃園地檢署檢察長王俊力接任，此項人事案可望近日核定及公告。

    桃檢長王俊力出身軍方背景

    呂文忠三年前從行政執行署署長改任調查局長，歷經九合一選舉與總統大選，查緝假訊息，並成立資安工作站反制境外敵對勢力的認知作戰；在武漢肺炎疫情期間，則嚴辦疫情謠言與囤積民生物品案件，獲得肯定，但近期爆出「毒品掉包」與「立委林岱樺政治獻金案筆錄外洩」兩案，重挫調查局士氣及形象。

    王俊力現年五十九歲，政戰學校法律系畢業，政大法律所碩士，司法官學院廿九期結業。他當年曾以中校身份通過司法官特考，而他也是少數受過軍方訓練的檢察長。

    具國防意識 深受青睞

    據悉，此次接任人選口袋名單有多名檢察長，但王獲得不少前任長官推薦，再加上受過軍事訓練，較其他人具國防意識，因此受到青睞。

    王俊力曾任連江、澎湖、橋頭地檢署檢察長，二○一八年接任法務部檢察司司長，去年獲派出任桃園地檢署檢察長。

    檢察界認為，兩岸目前情勢緊繃，面對中共文攻武嚇、假訊息認知干擾、資訊作戰、間諜滲透，由軍方體系出身的王俊力接任調查局長，不啻為好選項，人事案目前正在進行跨部會安全查核中，一旦通過並經層峰覆核定案，可望在十二月的四項公投案前完成交接。

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