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    未滿12歲除罪／律師︰提告給犯罪孩童警愓

    校方已發通報提醒家長留意孩子課後行為。（資料照）

    校方已發通報提醒家長留意孩子課後行為。（資料照）

    2021/11/09 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市小六女童到同學家竊取財物，被害家長揚言對涉竊小朋友報警提告。「少年事件處理法」去年修正後，未滿十二歲兒童全面除罪化，但滿十二歲未滿十八歲，則移由少年法庭審理，律師李學鏞表示，目前的少年事件處理法，已極盡在保護不小心犯錯的孩童，建議還是提告，給孩童一個警愓。

    李學鏞表示，刑法所指「竊盜罪」，屬於「非告訴乃論」（俗稱公訴罪），偵查機關應依職權偵辦，但若涉及到青少年，則有不同的適法處置。

    7至12歲兒童犯罪 輔導安置

    本案中若被害家長堅持提告，「少年事件處理法」經修法除罪化，並在去年六月十九日起實施上路後，七到十二歲兒童若有違反刑法行為，不再移送少年法庭，而回歸到社福單位、學校及家庭給予輔導及安置，也就是說，新法上路後，如遇這類兒童犯罪，警方將改依「兒童及少年福利與權益保障法」，通知家長、監護人及兒童所屬學校，並聯繫社政機構介入，由社工評估後續處置，偏向轉介性質。

    但若行為人滿十二歲未滿十八歲，則移由少年法庭審理，由法官視情節做出訓誡、保護管束及勞動服務、安置輔導、感化教育等處分，被害人損失部分可提告民事，向行為人的法定代理人訴請損害賠償。

    和解助長犯錯孩子自我合理化

    李學鏞說，遇到類似孩童偷錢的事件，或許有些人會認為，報警可能不是最好的處理方式，孩子可能在警方或司法介入過程中留下陰影，應可嘗試透過學校、教育局，與對方家長協商私下和解，但此舉也可能會有反效果，讓孩童覺得反正犯錯，家長會出來「擦屁股」的負面想法，助長繼續犯錯的自我合理化藉口。

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