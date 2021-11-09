林鐵眠月線再傳山友墜橋 幸獲救

一名年約54歲陳姓女山友登爬眠月線失足墜橋，救援人員拖拉板車將她救援下山。（嘉義縣消防局提供）

2021/11/09 05:30

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣阿里山森林鐵路支線眠月線，為近年登山客喜愛的秘境，上月二十五日，一名四十二歲鄭姓男山友在十七號橋上，欲禮讓他人先行，不慎自二十公尺高處墜落山谷送醫不治，事隔不到半個月，昨天上午在第十五號橋及八號隧道附近，再傳一名五十四歲陳姓女山友失足墜落約十公尺深的橋下，救護人員花四個多小時才將她救援下山送醫。

昨上午十點五十分，嘉縣消防局阿里山分隊獲報，指陳姓女山友一行八人到眠月線健走，於第十五號橋及第八號隧道口時，陳女不慎跌落約十公尺深的橋下，右側肢體疼痛、臀部挫傷，有想吐情形。

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阿里山、奮起湖、三和消防分隊派員會同林務局阿里山監工區人員及派出所員警共十多人救援，林鐵出動鐵道板車接駁，救援人員接力拖拉板車、懸掛繩索橫渡大崩壁，花四個多小時才將陳女救援下山送醫。

嘉義縣消第三大隊大隊長陳南合說，眠月線鐵道依山而建，鐵軌、橋梁縫隙大，且下方就是山谷，如遇天氣潮濕、枕木濕滑，稍未注意容易失去重心，具有一定危險性。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，眠月線歷經一九九九年九二一大地震、二○○九年八八風災重創後停駛，部分路段崩塌、橋梁結構老舊，且山區氣候變化無常，沿線已設置警示標誌，提醒遊客進入「台灣一葉蘭自然保留區」須事先申請外，登爬時不要在橋梁上交會、保持單線通行，也不要邊走邊拍照，留意身體狀況及周邊環境，以維護自身安全。

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