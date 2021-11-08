董娘先發制人護產 小心侵占罪

珠寶銀樓老闆和越南籍陳姓小三通姦生子，引發董娘蔡妻展開「護產」行動和衍生一連串訴訟。（示意圖，資料照）

2021/11/08 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕七旬蔡姓珠寶銀樓老闆和越南籍陳姓小三通姦生子，引發董娘蔡妻展開「護產」行動和衍生一連串訴訟，律師林曜辰指出，陳女所生兒子享有將來蔡翁留下遺產的應繼分四分之一財產，其特留分是八分之一，而將來蔡翁的遺產多寡，目前無從得知，蔡妻為護產起見，而會同兩個兒子將黃金等物「取走」，是合理做法，但風險是恐遭蔡翁對她提告。

非婚生子一樣能分產

林曜辰表示，陳姓小三為蔡翁生子，男嬰的身份是「非婚生子女」，除了法律規定的認領外，因蔡翁已經以每月五萬元給陳女做為撫養小孩等費用，可視為對男嬰有「撫育」事實，法律上，已視為有認領效力，將來蔡翁的遺產中，包括蔡妻、兩個兒子、男嬰都有均分遺產權利，應繼分各為四分之一；男嬰的特留分部份，則是八分之一。

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應繼分是指共同繼承人就遺產所得的繼承比例，例如若共同繼承人是四人，每人可分得遺產的四分之一，而為避免被繼承人因重男輕女等因素，在遺囑中將遺產指定分給特定的人，法律規定繼承人有特留分的請求權，以此案為例，男嬰的特留分為應繼分的二分之一，因此，其特留分為遺產的八分之一。

值得注意的是，蔡妻帶著兩兒子到銀樓將黃金等貴重物品「取走」等作法，是否合法？

律師林曜辰認為，配偶的一方若認為另一方已變心，或者為將來財產權益著想，而有「護產」動作，並不少見，基本上是抱持「先搶先贏」的心態，本案中，蔡妻此種「提前護產」做法，有其現實利益的考量，也是合理做法。

不過，林曜辰指出，因銀樓的負責人是蔡翁，若又是獨資企業，蔡妻面對的風險是，蔡翁若不滿蔡妻做法，不排除會提出侵占、或竊盜罪等刑事告訴，將使夫妻關係更陷入僵局中。

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