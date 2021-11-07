父母埋兒屍 續領津貼1年多

林姓男子與陳姓同居人，因不當管教，導致未滿一歲的兒子死亡，直接挖個洞埋了。（記者彭健禮翻攝）

2021/11/07 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣四十二歲林姓男子與卅一歲陳姓同居人，一年多前因不當管教，導致當時未滿一歲的兒子死亡，不僅直接挖個洞埋了，還持續領取育兒津貼，直到今年十一月四日，陳女的六歲長女屆齡未入學，警方上門尋訪，命案才曝光。檢察官認定林男涉犯殺人、棄屍、詐欺罪，有串證與逃亡之虞，向苗栗地院聲請羈押禁見獲准；陳女因懷孕卅五週即將臨盆，檢方將她限制住居及每日早、晚兩次至警所報到。

這對狠父母不但害死稚兒，還有三名子女也有營養不良或身心發展等問題，已由苗栗縣政府社會處緊急安置處理。

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6歲長女屆齡未入學

警方上門尋訪才曝光

據了解，陳女設籍桃園市，數年前帶著長女到苗栗縣竹南鎮與林男同居，兩人又生下三名子女，由於桃園市每胎有三萬元生育補助、零到三歲每月有三千元育兒津貼，因此，四名子女戶籍都跟著陳女設籍在桃園。

陳女的長女今年六歲，已屆學齡未入學，經桃園市政府社會局社工訪查，發現陳女未居住在戶籍地，請桃園市警察局婦幼隊協尋，本月四日找到陳女住在苗栗竹南，上門驚覺四名子女中的老三、今年應該兩歲的男童不見蹤影，協請苗栗縣竹南警分局以失蹤人口處理。

埋屍地點僅剩童骨骸

另3名子女營養不良

陳女、林男一度辯稱，男童於去年六月走失，當時未報案。但未滿一歲孩子如何走失、以及走失竟不報案協尋，太不尋常，經警方突破心防，兩人才供稱是男童不睡午覺、吵鬧，用巧拼地墊做成箱子，把男童全身罩住「避免吵人」，不久後發現男童沒了氣息、身體冰冷，由林男帶往當時工作地點的廣源科技園區附近山區挖洞掩埋。孩子死後，兩人持續請領育兒津貼，初估詐領十六個月、四萬八千元。

檢警四日晚間前往埋屍地點挖出男童，僅剩骨骸，另由病歷查出男童動過疝氣及心臟瓣膜手術；此外，若只是用質地鬆軟的巧拼地墊做成的箱子罩住男童，理應不至於造成人命事件，故檢方預定十日解剖，追查確切死因。

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