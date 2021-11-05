酒店妹殺包養男 全家人幫棄屍

林姓酒店小姐涉嫌殺害同居張姓男友人，已依殺人罪嫌遭羈押。（翻攝林女臉書）

2021/11/05 05:30

〔記者陳冠備、劉曉欣、顏宏駿／彰化報導〕五十一歲張姓男子陳屍彰化東螺溪一案，檢警追查除發現張男包養的女友林姝妤涉重嫌，聲押獲准後，又追出林女的父母和弟弟也捲入命案！林父到案後供稱，不滿女兒被張男欺負才殺人；但一家四口的供稱兜不攏，彰化地院裁定將林父收押，林母、林弟各以十萬元交保。

死者曾是詐團成員 看海赴黃泉

警方追查全案時發現，死者張男曾是詐騙集團成員，案發前與在酒店上班的卅歲林女交往，不但買車給林女，每月還給她十萬元包養，但二人年齡相差二十一歲，林的家人不支持，林父要女兒斬斷與張男的交往關係；張為了討好林女家人，十月十五日開著新買的BMW座車來彰化，並與林女及其家人出遊，沒想到這趟旅遊成了他的「死亡之旅」。

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林女供稱，張男十月中旬陪同她與家人到海邊出遊，過程中吵架，家人勸和失敗而動手，但出手過重造成張男死亡。檢方拘提林父（五十歲），林母（四十九歲）、林弟（廿四歲）偵訊，林父指控張男是黑道，看過他對女兒動粗感到不滿，他只是以「黑道方式」教訓一下而已，沒想到造成對方死亡；林母與林弟否認行凶。

檢：行凶動機與地點 仍交代不清

檢方表示，林女和林父承認動手，但對行凶動機與地點交代不清楚，兩人供詞與其他家人說法也有出入，比較確定的是，行凶後是一家人一同棄屍。事後張男提款卡遭變更設定，監視畫面拍到林女持卡領錢，提領金額超過百萬元。

酒店妹父母常為錢吵架 鄰居報案

林家的鄰居說，林女的父母早婚，目前住處是跟親友租屋，林父曾做過佛具噴漆工作，在酒店上班的林女在家排行老大，林女的父母常為錢吵架，吵到鄰居受不了，只好報警處理。

張姓男子遇害案，彰化檢方認定林女家人涉嫌重大，法院裁定收押林父，林母、林弟各10萬元交保與限制住居。（記者陳冠備翻攝）

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