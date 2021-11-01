「對不起媽媽…」台中擁槍男遇捕自轟

台中市戴男持槍自轟。圖經美編特殊處理。（記者歐素美翻攝）

2021/11/01 05:30

〔記者蔡淑媛、歐素美、徐聖倫／綜合報導〕三十九歲戴姓男子涉嫌槍砲案，警方前晚到戴男的台中市住處圍捕，戴男發覺逃不掉，持槍自轟；他留信給母親：「對不起媽媽…」家屬決定將他的器官捐出。

母決定兒器捐助人

戴男過去犯下販毒案被關十年，一年多前才假釋出獄，警方在其住處未發現毒品，但起出改造槍彈；警方表示，戴男這次若再被抓，刑期應在十年以上。

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戴男因為持槍遭警方追緝，台中市清水警分局前天下午查出其租處在南區興大路，晚間前往圍捕，戴男在套房陽台與警僵持，接著要求警方給他二十分鐘收東西，警方原以為戴男可能是要藏匿毒品，未料稍後房內傳出槍響，入屋發覺戴男頭部中槍，通知救護車將他送醫。

戴男在屋內留有給母親的書信，未提到案情，現場起獲一把改造手槍、十三顆子彈、一枚彈殼、兩個彈匣。

由於戴男近距離自轟造成腦部受傷嚴重，瀕臨腦死，戴母同意器捐，表示：「這是能為他做的最後一件事，幫助更多人。」醫院將安排腦死判定。

新北男持槍自戕 陳屍公園

此外，新北市四十二歲呂姓男子昨天上午在公園內持改造槍自戕死亡，呂男留有信件，自稱身染怪病；警方將追查槍彈來源。

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