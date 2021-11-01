北中南1日3起自轟案／治安隱患 警署：掃蕩黑槍

「善良」涉案清單

2021/11/01 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣北中南一天之內連續發生三起槍擊命案，三名男子皆持改造槍枝朝自己轟頭，其中一男卡彈後，竟拉滑套打算射擊攻堅的警方，遭警方開十六槍擊斃，三男皆中彈身亡，不少民眾憂心國內是否黑槍氾濫。警政署指出，提高非制式槍枝刑責及納管操作槍修法通過後，槍擊案有減少趨勢，但坦言仍有不少黑槍流通，警方將全力、持續展開肅槍掃蕩。

警政署指出，三起槍擊案死者都是持改造手槍，顯見道具槍等非法改造槍枝，確實成為社會治安隱患。

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為有效取締非法槍枝，警政署這兩年推動槍砲彈藥刀械管制條例修法，並於去年六月十二日施行，提高非制式槍枝刑責並納管操作槍，期能從源頭有效打擊非法槍枝；主要是因之前非制式槍械刑責較低，且操作槍改造成有殺傷力的改造槍械相對容易，造成許多槍擊案犯都是持操作槍改造的非法槍械。

修法見效 槍擊案減少

刑事局統計，修法後自去年六月十二日至今年十月二十四日，槍擊案共發生一一三件，較修法施行前同期一二六件，減少十三件，初步檢視修法確有效減少槍擊案件發生。

警政署強調，檢肅非法槍枝一直是警方重點治安工作，針對發生的各類型槍擊案件，警政署均要求轄區警方務必以槍追人、以人追槍，並積極溯源掃蕩上游槍枝改造工廠，以維護社會大眾安居樂業生活環境。

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