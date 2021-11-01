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    首頁　>　社會

    「善良」吸毒摻重鹹 最危險的亡命徒

    陳彥佑中彈送醫急救不治。 （讀者提供）

    陳彥佑中彈送醫急救不治。 （讀者提供）

    2021/11/01 05:30

    警分析 槍毒犯若身背重案不願坐牢 遇圍捕會頑抗

    〔記者方志賢／高雄報導〕警方昨凌晨攻堅圍捕有毒品、槍砲前科的陳彥佑，連開十六槍反擊，將陳嫌擊斃，並起出大批毒品海洛因與安非他命。警方分析，陳嫌毒癮很大，混用毒品「摻重鹹」，長期持槍護毒，加上身揹槍砲、販毒等重罪，這類嫌犯不僅槍不離手，且往往打定主意不想再坐牢，若遇警圍捕多會負隅頑抗，拚個你死我活，是十分危險的亡命匪徒。

    警方懷疑，綽號「善良」的陳嫌最近因槍砲案被判刑五年二個月確定，他長期混用毒品海洛因與安非他命，海洛因屬於鎮靜劑，安非他命則是興奮劑，摻混使用，恐已嚴重傷害大腦中樞神經，一遇狀況就極易不顧一切地進行攻擊性行為，所以只要遭遇警察，就情緒失控。

    高雄槍毒犯 3月遇警開19槍

    類似像陳嫌這樣的槍毒犯，與警火併案例不勝枚舉。比如今年一月，有毒品、強盜前科的高雄男子李育儒夥同五名男女，涉擄走嘉義縣柯姓富商得手三千萬元贖金，三月在高雄鼓山區遭警緝捕，李困在路邊車內試圖開槍並衝撞，被警方連開十九槍，李中彈送醫不治。

    二年前，高雄警方偵辦販毒案，在南投某汽車旅館與林姓毒販發生槍戰，林嫌朝警開了兩槍，警方則開九槍還擊，林嫌中彈送醫。

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