自由日日shoot》電子煙不合法 添加毒品含尼古丁都觸法

未經核准擅自輸入的電子菸油，屬於藥事法所稱的禁藥，民眾應小心注意。（資料照）

2021/08/30 05:30

〔記者王冠仁、邱芷柔／台北報導〕電子煙是由鋰電池、霧化器、卡夾煙彈或補充液所組成，利用霧化器將煙彈內的液體打成霧氣，產生類似吸菸的效果。不過，衛生福利部目前尚未核准電子煙相關產品，換句話說，電子煙在我國不是合法產品，現行法規仍有灰色空間，持有雖不違法，但若添加毒品或含尼古丁、宣稱療效，或外觀類似菸品，持有者與販賣者可能分別觸犯毒品罪、違反藥事法或菸害防制法。

加入電子煙的大麻，其成分中的大麻二酚（CBD），在台灣是經食藥署認證能合法使用的藥物，但衛福部尚未核准在我國販售；而大麻二酚內含的四氫大麻酚（THC）含量超過10ppm，則屬第二級管制藥品，需由區域醫院以上教學醫院、精神科教學醫院提出申請。

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警方指出，大麻屬二級毒品，電子煙油中的大麻成分（THC）若超過10ppm容許值即觸犯毒品罪，而依據警方查緝的實務經驗來看，查緝到含大麻成分的煙油，幾乎都超過這個標準。

2009年3月，衛福部將含尼古丁或其他藥品成分的電子煙產品納入藥品管理；在藥事法中，尼古丁屬藥物，要經過藥品查驗登記才能製造、輸入、販售。截至目前，我國尚未核准任何電子煙產品的藥品許可證，因此，目前市面上與網路上販售含尼古丁的電子煙產品，販賣者都已觸法。

國健署簡任技正呂孟穎表示，目前若查獲電子煙油含毒品，即涉違反毒品危害防制條例，電子煙若含尼古丁屬偽禁藥。若電子煙似菸品形狀，持有者及販售者可依菸害防制法第14條規定，最高處5萬元罰鍰。

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