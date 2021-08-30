自由日日shoot》醫師︰電子煙害罹爆米花肺 含大麻加重成癮

坊間的電子煙琳琅滿目。（資料照）

2021/08/30 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕國內非法業者將大麻摻入電子煙油中，醫師指出，外界以為電子煙較無害，其實是被誤導，國外研究已發現有「爆米花肺」現象，且會降低肺部免疫力，可能增加武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）傳染與死亡風險，加入大麻的電子煙則會加重成癮性。

台大醫院家醫部主治醫師郭斐然表示，電子煙並非較無害，仍可能造成肺部急性危害，甚至有研究指出，會抑制肺部免疫力，恐增加武漢肺炎傳染與死亡風險。

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郭斐然指出，美國研究發現，青少年若使用電子煙，使用大麻機率會增加3.5倍，電子煙恐成毒品入門管道，在販售業者促銷會「更嗨」的說詞下，將提高年輕族群接觸毒品的機會。電子煙中若添加大麻會更糟糕，將加重成癮性，被非法業者視為增加盈利的手段。

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑表示，市面上電子煙煙油成分很複雜，不少號稱無尼古丁，卻仍高達8成檢出，因此有成癮風險；植物油並非無害，仍存在肺部損害風險，有個案使用6個月就要換肺，3年不到就要插管，「真的不要拿自己的肺部做實驗」。

薛光傑指出，一般來說，電子煙可調整電壓讓煙霧更濃，長期下來就會越吸越多，致癌物進到肺部也可能提高10倍至100倍，若再添加大麻、安非他命，對於身體危害就更大。

根據衛福部食藥署資料，「大麻」屬於中樞神經迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用有耐受性及心理依賴性，導致劑量次數增加。

一旦產生依賴性，突然停用會產生厭食、焦慮、不安、躁動、憂鬱、睡眠障礙等戒斷症狀，長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退、體重增加、免疫力降低、不孕症、精子減少及對周遭事務漠不關心的「動機缺乏症候群」。另外，青少年時期使用會導致智商下降，記憶及學習能力降低。

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