慈善團體遭「駭」滾雪球 捐款人存款被騙光

鎮瀾兒童家園聲明書。（記者張軒哲攝）

2021/08/22 05:30

中部東部 2地11人受害

〔記者張軒哲、王峻祺、邱俊福／綜合報導〕網路駭客駭入台灣慈善團體盜取捐款人的個資、再予詐騙的犯罪手法，犯行不斷擴大！繼日前傳出駭客入侵20多家基金會或協會的網頁系統，盜取個資詐走百餘名捐款人上千萬元後，中部的鎮瀾兒童家園及花蓮黎明教養院，也都遭駭客入侵，分別有8名和3名捐款人接到詐騙集團電話後上當，11名被害人共被詐走120多萬元，警方獲報展開調查。

之前刑事局追查20多家基金會或協會受害案，均是同一駭客所為，IP在香港，不排除幕後首腦是港中人士、或勾結台灣人為詐團核心。

請繼續往下閱讀...

大甲警分局調查，國內近200家社福團體，均委託一家基金會成立的軟體公司線上免費捐款系統，接受來自各處民眾的定期定額善心捐款，疑該系統遭網路駭客入侵後端，竊取系統內相關個資。至於詐騙手法，則是假冒社福機構名義，以「解除錯誤分期付款」手法進行詐騙。

鎮瀾宮董事長顏清標表示，詐騙集團是有預謀和規劃的詐騙操作，利用金融機構週末休假，於20日星期五下午至晚間大規模撥打電話詐騙，使捐助者無從查證而被騙。

鎮瀾兒童家園院長、台中市副議長顏莉敏表示，8名被害人中，有人的存款一次被騙光。

花蓮黎明教養院雪上霜

花蓮黎明教養院受疫情衝擊，捐款減半、創5年來新低，院方正為88名院生的伙食憂心忡忡，卻又雪上加霜被駭客盯上。

詐騙集團鎖定黎明捐款人進行詐騙，黎明獲報後已在官網及臉書提醒民眾多方求證，慎防上當。（圖擷取自黎明臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法