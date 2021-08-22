泣！154隻喵星人 全安樂死

海巡署高雄查緝隊就出62籠的走私貓。（高雄查緝隊提供）

2021/08/22 05:30

不肖船家 走私史上最多貓 民間呼聲四起

〔記者洪定宏、蔡清華、楊媛婷／綜合報導〕兩岸走私集團使用漁船接駁，將高達154隻緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、俄羅斯藍貓等名貴品種走私來台，市價600萬元，被查獲後消息曝光，引發民眾關切這一百多隻無辜的生命，因走私之故須被「賜死」實在太可憐，動保團體、政界、寵物界都有人呼籲「刀下留貓」，甚至向總統請命，但不敵法令規定，農委會動植物防疫檢疫局高雄分局昨下午宣布已全部執行安樂死。

防檢局表示，這是我國查獲活體動物走私數量最多的一次，因來源地不明、未經檢疫，可能夾帶狂犬病或其他病毒，依法須銷毀。漁業署表示，走私漁船違反漁業法規定，將從重處分，撤銷該船漁業執照、船長執業證書及船員手冊。

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礙於法規 通常1天內行刑

海巡署偵防分署高雄查緝隊指出，「順」字號漁船8月14日從八斗子漁港出海，在澎湖外海與中國漁船接觸後，載運走私活體回程。我方依線報趕往查緝，19日在安平外海9浬處攔下「 順」船，經搜索在密艙發覺62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2隻至6隻大小不等貓隻，共154隻。

林姓船長承認為賺取走私報酬，進行接駁走私；林男與4名船員被依違反懲治走私條例、動物傳染病防治條例、海關緝私條例送辦。

市價6百萬 5人鋌而走險

專案小組說，走私集團很專業，深知貓籠藏在密艙，通風不良可能悶死，特別安裝抽風馬達，因此查獲時貓咪存活良好。寵物店表示，貓咪價格依血統純正、性別而有不同，一般市售名貓，最貴的10萬元起跳，例如屬巨大貓種的成年緬因貓，體長可達100公分，幼貓價格約成貓一半；英國短毛貓5萬至12萬元、布偶貓約8萬元、俄羅斯藍貓約4萬元，這3類是目前流行品種。

昨天上午，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台緊急呼籲，基於尊重生命理念，盼相關單位妥善安置讓貓咪走完檢疫程序後開放認養，救援小組願支付相關費用，希望無辜貓咪免於被銷毀命運。愛貓的民進黨高市黨部前主委黃彥毓，更直接發e-mail向總統府請命，希望同樣愛貓的蔡總統可以有變通方式，拯救154條小生命。

防檢局表示，法令未嚴格限制銷毀時間，但通常在24小時內完成，前天深夜到昨天凌晨執行第一波人道銷毀，昨天中午到下午4點執行第二波後，全部執行完畢。多名愛貓的寵物店員工得知都已安樂死，嘆息說：「好可憐哦，不能認養嗎？」

防檢局：未檢疫只能銷毀

防檢局副局長徐榮彬說，全世界所有國家查獲未檢疫程序的走私動物，都須全數銷毀，台灣採取同樣作法，同樣的，若有不肖船家走私非洲豬瘟疫區活體豬隻，為保護台灣豬隻，也是銷毀。

可愛的英國短毛貓（見圖）等154隻名貴走私貓，不到一天全部被安樂死。 （高雄查緝隊提供）

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