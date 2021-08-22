為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    泣！154隻喵星人 全安樂死

    海巡署高雄查緝隊就出62籠的走私貓。（高雄查緝隊提供）

    海巡署高雄查緝隊就出62籠的走私貓。（高雄查緝隊提供）

    2021/08/22 05:30

    不肖船家 走私史上最多貓 民間呼聲四起

    〔記者洪定宏、蔡清華、楊媛婷／綜合報導〕兩岸走私集團使用漁船接駁，將高達154隻緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、俄羅斯藍貓等名貴品種走私來台，市價600萬元，被查獲後消息曝光，引發民眾關切這一百多隻無辜的生命，因走私之故須被「賜死」實在太可憐，動保團體、政界、寵物界都有人呼籲「刀下留貓」，甚至向總統請命，但不敵法令規定，農委會動植物防疫檢疫局高雄分局昨下午宣布已全部執行安樂死。

    防檢局表示，這是我國查獲活體動物走私數量最多的一次，因來源地不明、未經檢疫，可能夾帶狂犬病或其他病毒，依法須銷毀。漁業署表示，走私漁船違反漁業法規定，將從重處分，撤銷該船漁業執照、船長執業證書及船員手冊。

    礙於法規 通常1天內行刑

    海巡署偵防分署高雄查緝隊指出，「順」字號漁船8月14日從八斗子漁港出海，在澎湖外海與中國漁船接觸後，載運走私活體回程。我方依線報趕往查緝，19日在安平外海9浬處攔下「 順」船，經搜索在密艙發覺62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2隻至6隻大小不等貓隻，共154隻。

    林姓船長承認為賺取走私報酬，進行接駁走私；林男與4名船員被依違反懲治走私條例、動物傳染病防治條例、海關緝私條例送辦。

    市價6百萬 5人鋌而走險

    專案小組說，走私集團很專業，深知貓籠藏在密艙，通風不良可能悶死，特別安裝抽風馬達，因此查獲時貓咪存活良好。寵物店表示，貓咪價格依血統純正、性別而有不同，一般市售名貓，最貴的10萬元起跳，例如屬巨大貓種的成年緬因貓，體長可達100公分，幼貓價格約成貓一半；英國短毛貓5萬至12萬元、布偶貓約8萬元、俄羅斯藍貓約4萬元，這3類是目前流行品種。

    昨天上午，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台緊急呼籲，基於尊重生命理念，盼相關單位妥善安置讓貓咪走完檢疫程序後開放認養，救援小組願支付相關費用，希望無辜貓咪免於被銷毀命運。愛貓的民進黨高市黨部前主委黃彥毓，更直接發e-mail向總統府請命，希望同樣愛貓的蔡總統可以有變通方式，拯救154條小生命。

    防檢局表示，法令未嚴格限制銷毀時間，但通常在24小時內完成，前天深夜到昨天凌晨執行第一波人道銷毀，昨天中午到下午4點執行第二波後，全部執行完畢。多名愛貓的寵物店員工得知都已安樂死，嘆息說：「好可憐哦，不能認養嗎？」

    防檢局：未檢疫只能銷毀

    防檢局副局長徐榮彬說，全世界所有國家查獲未檢疫程序的走私動物，都須全數銷毀，台灣採取同樣作法，同樣的，若有不肖船家走私非洲豬瘟疫區活體豬隻，為保護台灣豬隻，也是銷毀。

    可愛的英國短毛貓（見圖）等154隻名貴走私貓，不到一天全部被安樂死。 （高雄查緝隊提供）

    可愛的英國短毛貓（見圖）等154隻名貴走私貓，不到一天全部被安樂死。 （高雄查緝隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    贈女友近千萬現金和房產…情斷想討回 旅外富商首役吞敗
    2021/08/21 09:29

    贈女友近千萬現金和房產…情斷想討回 旅外富商首役吞敗

    台南仁德工廠暗夜狂火 大批消防人車灌救
    2021/08/21 06:54

    台南仁德工廠暗夜狂火 大批消防人車灌救 影片

    漁船走私154隻名貴貓咪市價約600萬 海巡首次查獲
    2021/08/21 08:40

    漁船走私154隻名貴貓咪市價約600萬 海巡首次查獲 影片

    兩年兩度查獲性交易 樹林養心殿養生館遭強制斷水斷電
    2021/08/21 08:36

    兩年兩度查獲性交易 樹林養心殿養生館遭強制斷水斷電

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播