中國「兩高」工作報告列懲獨 「富察」破壞國家統一依法定罪

中國最高人民法院院長張軍今日在全國人大會議進行工作報告，他聲稱要嚴懲台獨頑固份子，依法懲治向境外走私稀土等犯罪，築牢國家戰略資源安全司法屏障。（翻攝直播）

中國全國人大會議今日審查最高人民法院、最高人民檢察院「兩高」報告，中共將「懲獨」列為過去一年的工作成果，報告羅列八旗文化總編輯富察（李延賀）案，聲稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

中國最高人民法院院長張軍發表工作報告稱，堅決捍衛國家安全，深化反顛覆、反分裂、反恐怖、反邪教鬥爭。嚴懲台獨頑固份子，依法懲治向境外走私稀土等犯罪，築牢國家戰略資源安全司法屏障。

根據工作報告，涉台部分提到「貫徹反分裂國家法，嚴懲台獨頑固份子。對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」；回顧過去一年工作，張軍說，要保護港澳台同胞和海外僑胞、歸僑僑眷合法權益；推動粵港澳大灣區司法規則銜接，妥善化解涉台胞台企權益糾紛。

中國最高人民檢察院檢察長應勇回顧工作時提到，堅決捍衛國家安全，依法從嚴懲治危害國家安全犯罪，堅決打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

應勇聲稱，貫徹「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」，促進香港長期繁榮穩定。依法懲治「台獨頑固份子」分裂國家、煽動分裂國家犯罪，維護國家主權、統一和領土完整。

2025年3月，中國國台辦對外公布，「富察」李延賀涉犯「煽動分裂國家罪」，被以「煽動分裂國家罪」，已判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。

中國對台法律戰持續進行，2025年6月5日，廣州市公安局發出懸賞公告，通緝20名台灣「資通電軍」成員，懸賞每人1萬元人民幣；同年6月，國台辦宣布對民進黨立委沈伯洋之父沈土城在台灣的公司實施懲戒，禁止其與中國組織、企業、個人進行任何交易、合作。

去年10月28日，重慶市公安局進一步對沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查，依法追究其刑事責任，揚言對沈展開全球抓捕。

今年1月7日，中共將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將偵辦國安案件檢察官陳舒怡列為「台獨幫兇打手」。今年2月，親中港媒指控劉世芳外甥在中國經商、捐款政治獻金給劉世芳，國台辦隨即聲稱將「依法查處」。

