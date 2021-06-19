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    首頁　>　社會

    確診朝醫護吐口水 換方式治療她轉穩

    協助衛生局收治染疫確診個案的專責醫院，醫護人員面對病人無理取鬧和失控行為，內心備受煎熬。（民眾提供、張聰秋翻攝）

    協助衛生局收治染疫確診個案的專責醫院，醫護人員面對病人無理取鬧和失控行為，內心備受煎熬。（民眾提供、張聰秋翻攝）

    2021/06/19 05:30

    彰縣：救人為先 不排除送辦

    〔記者張聰秋、闕敬倫／綜合報導〕一名在台北萬華疫情重災區從事按摩工作的女子，因確診染疫收治在彰化縣一家區域醫院，本月12日疑因心情低落大鬧病房， 除自行拔掉插管、逃出加護病房，還對前來安撫的醫護人員狂咳、猛吐口水。當地村長痛罵她的行為「天理不容」，彰化縣衛生局已將該女子移轉到另一家醫院，表示目前以救人為先，等女子病情穩定後調查始末，若涉及醫療法或傳染病防治法，會移送偵辦。

    病人隨時失控 醫護心裡也苦

    不少醫護人員從LINE得知染疫女子的脫序行為，有人心疼她染疫致心情低落，有人認為醫院應拒絕照護這類病患。遭女子大鬧的醫院認為，全台同島一命對抗疫情，病人染疫心情很苦，護理人員更是可憐，隨時面對病人失控的行為，此事已交衛生局處理，不再發表評論。

    彰化衛生局長葉彥伯說，女子6月5日從台北搭客運與計程車回彰化家鄉，當天被通報送醫篩檢，確診後因重症插管，住進加護病房。12日疑插管不舒服無法講話，又無親友關懷，情緒失控大鬧及逃離病房，多名醫護人員好言相勸，才把她帶回病房。

    新北也傳居檢女 對警狂咳

    村長認為女子對冒著生命危險救她的醫護人員咳嗽、吐口水，行為非常不可取。衛生局將女子轉送另一家專責醫院後，該醫院改用院內HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）儀器取代插管治療。醫院表示，已請精神科醫師會診，開藥穩定情緒，護理人員常關心、開導她，也幫她洗澡，現在情緒已經好很多，還在重症區治療中。

    此外，新北市中和區衛生所14日獲報居家檢疫的楊姓確診女子違規外出，員警到場將她強制就醫，楊女竟脫下口罩對警狂咳。楊女上月收治在雙和醫院，也曾逃院返家，這次是第二度違反防疫規定。

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