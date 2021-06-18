雙北疫情熱區 連傳當街打劫

黃姓男子當街搶奪陳姓婦人脖子上的金項鍊。（記者王冠仁翻攝）

2021/06/18 05:30

2男2女被害 雙煞落網

〔記者王冠仁、吳仁捷、闕敬倫／綜合報導〕雙北市近日傳出多起街頭飛車搶案，2男2女被害人驚魂遭劫，警方已循線將2嫌逮捕送辦。

甫出獄的47歲黃男，昨在新莊區福壽街搶走施男脖子上的粗金項鍊，施男大叫搶匪，2名共乘機車的民眾聽聞呼救聲上前追趕，於新莊頭前重劃區內的福美公園附近攔下搶匪，搶匪慌張，將剛搶來的金項鍊丟棄路邊後逃離。

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侵占搶匪丟的金鍊

2見義勇為民眾送辦

黃男失手後，前往台北市大同區太平市場，搶走52歲陳姓婦人脖子上的金項鍊，接著把金項鍊拿去銀樓典當，得手7萬4千多元，隨即花了3千元買海洛因解毒癮。

新莊警分局獲報，調閱監視器後，依嫌犯右腳刺青及跛行等特徵，鎖定6月1日剛出獄的黃男涉有重嫌，昨下午前往蘆洲逮捕黃嫌；未料，當時2名見義勇為民眾找到搶匪丟棄的金項鍊，卻據為己有，警方一併依侵占遺失物罪將2人送辦。

此外，家住新北市蘆洲區的張姓無業男子，本月12日到桃園市龜山區騎走1輛車主暫離未熄火的機車，下午騎到樹林區搶走1名老婦內有現金2千餘元的包包，半小時後再鎖定於ATM領錢的8旬老翁，趁他細看收據明細時，從後方徒手抽走提款機吐出的1萬9千元現金後逃逸；樹林警方循線在三重將其逮捕到案，警訊後依竊盜罪嫌送辦。

黃男拿搶來的金項鍊去銀樓典當。（記者王冠仁翻攝）

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