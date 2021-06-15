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    行房辱妻想看妳被強暴 法官准離變態夫

    夫妻行房示意圖

    夫妻行房示意圖

    2021/06/15 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林姓男子婚後，很在乎陳姓妻子的前男友動向，甚至故意加入前男友的LINE群組，將其性事對話截圖給妻子看，藉以揶揄嘲諷，給她難堪，後來更變本加厲，行房時常說「想看妳被強暴強姦！」陳女深感恐懼，向新竹地院訴請離婚，法官認為林男已失去對配偶的基本尊重，判准休夫。

    失去對配偶基本尊重

    陳女說，與林男二○一六年七月認識，隔年六月結婚，林男婚後常以言語表達不滿與抱怨，她雖嘗試溝通，卻遭反唇相譏，甚至言語嘲諷，故意在她面前提到她前男友的動態，藉機侮辱、批評她。

    據了解，林男與妻子的前男友，有個共同的好友，林男透過這名好友得知妻子前男友動態，更因此加入前男友的私密LINE群組，藉以窺探對方性事。

    陳女勸他收斂言行並表達抗議，林男卻變本加厲，甚至在行房時常說「想看妳被強暴強姦！」讓她深感恐懼，林男甚至說「我應該早點認識妳前男友的！」「他怎麼拐到妳的？」「我怕、我們有共同朋友、丟臉的是我、戴綠帽的也是我！」藉以刺激妻子，讓陳女身心受創，夫妻因而分房。

    林男明知妻子不希望再提到婚前交往對象的事，林男卻故意將前男友的性事對話截圖給妻子看，稱「看他過得多好！愛愛都有吹吹（口交）！」藉以揶揄嘲諷，給她難堪。

    放話要去找女人談心

    林男更放話要去找外面的女人談心，撂話「現在卡在有妳的存在」，陳女無法忍受訴請離婚。

    法官調查，林男雖聲稱會讓妻子去作醫美手術，作為精神補償，卻又放話「整形也是妳那陣子嘴賤我的精神補償！」且將前男友私密群組對於性事對話，截圖傳給妻子，在在顯示林男失去對配偶的基本尊重，也不在乎妻子感受。

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