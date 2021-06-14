篩檢陽性交錢拿藥？ 健保署：是詐騙

若碰到電話通知篩檢結果陽性，需要交錢拿藥，一定是詐騙話術。圖為板橋大型篩檢站。（資料照）

2021/06/14 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕新型冠狀病毒檢測結果竟也被利用來詐騙！衛福部健保署昨提醒民眾，「新型冠狀病毒檢測結果」報告出爐後，不會以電話通知民眾繳交現金，也不會有拿取治療藥物情事，若碰到電話通知篩檢結果陽性，需要交錢拿藥，一定是詐騙話術，民眾千萬不要相信。

健保署指出，若接受抗原快篩或核酸檢驗，採檢醫療院所於檢驗結果產出時，會儘速上傳檢驗結果，民眾可透過「全民健保行動快易通健康存摺」APP查詢結果。

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健保署指出，快篩結果於篩檢當日一定會通知，核酸檢驗結果於篩檢日後三天內有結果，採檢醫事服務機構或疾管署才會上傳。自費核酸檢驗結果，則需洽詢提供採檢之醫事服務機構。

可查全民健保行動快易通

利用「全民健保行動快易通健康存摺」APP查詢篩檢結果步驟為：點選裝置認證，選擇行動電話認證，準備本人健保卡、本人SIM卡，並使用行動網路，輸入健保卡號後四碼、手機號碼、身分證字號後，點選健康存摺至「新型冠狀病毒檢測結果」，就可查詢結果。

健保署提醒，電話通知篩檢結果陽性，需要交錢拿藥是詐騙新話術，呼籲若接到疑似詐騙電話，請立即掛斷，並撥打警政署一六五反詐騙專線查證，或撥打健保諮詢服務專線：0800-030-598或4128-678（不須加區域碼），手機請撥02-4128-678。

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