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    假兒子稱疫情受創求紓困 詐母21萬

    桃園一名婦人被假兒子騙走21萬。（記者姚岳宏翻攝）

    桃園一名婦人被假兒子騙走21萬。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/06/14 05:30

    〔記者姚岳宏／台北報導〕武漢肺炎疫情肆虐，全國進入三級警戒，要求國人避免不必要移動，詐騙集團竟利用民眾待在家防疫、家屬間無法見面的機會，以「因疫情嚴重受創」等理由，誘騙家屬匯款周轉，徐姓婦人因此被「假兒子」騙走二十一萬元。

    警方調查，桃園市年近六旬的徐姓獨居婦人，日前在家中接到自稱她「兒子」的歹徒來電，對方稱最近一直接到「詐騙」電話，所以換新門號，要求徐婦刪掉原本的LINE再重加，徐婦雖覺得男子聲音怪怪的，但對方說「感冒喉嚨痛」，便沒起疑。

    掰被詐騙騷擾換新門號

    隔天歹徒再度致電，稱投資LED燈生意「因疫情嚴重受創」，需十五萬元周轉金，徐婦沒考慮，即至銀行臨櫃匯款。隔日歹徒又來電稱要清償「疫情前」與廠商的欠款，要求再匯出六萬元；匯款後，徐婦還打電話關心「兒子」，叮嚀「感冒要記得多喝開水」。

    歹徒食髓知味，續以「廠商要求利息」為由，請她匯更多錢；徐婦開始懷疑，想起兒子的舊手機號碼，聯絡上後，兒子表示從未投資過LED燈，工作也未受疫情影響，徐婦驚覺遭詐報案。

    疫情期間，歹徒還以「疫情期間人力吃緊」，物流延遲配送，請在臉書網購的買家耐心等待，其實根本沒出貨，由於買家已匯款，歹徒就利用買家等待的空檔領取不法所得。警方指出，高雄市二十五歲黃姓工人，疫情停工在家滑手機時，於臉書看到林男拍賣任天堂Switch主機及遊戲片，附贈健身環和充電線，只要五千五百元，因此受騙上當；警方提醒，小心求證，千萬別輕易匯款。

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