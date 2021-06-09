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    疫情期間群聚尋仇／無辜男遭斷掌 16煞送辦

    警方將倒地的林男送醫搶救。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將倒地的林男送醫搶救。（記者吳昇儒翻攝）

    2021/06/09 05:30

    〔記者吳昇儒／新北報導〕何姓女子遭胡姓前男友嗆聲，引發友人陳男不滿，要替她討公道，7日無視疫情，找來15名友人到新北市汐止尋仇撲空，卻在胡男住處樓下超商巧遇胡男的林姓友人，陳男等人持刀從店內砍殺到店外，林男不敵、右手掌被砍斷，所幸緊急送醫成功將手掌接回，但因生命徵象不穩，仍在加護病房觀察救治。

    汐止警分局於6小時內，在三重、蘆洲逮捕陳姓主嫌等5人，並陸續約談其餘11名犯嫌到案說明；全案除依涉犯傷害、妨害秩序等罪偵辦，另因違反防疫相關規定，也依違反傳染病防治法，一併函請衛生局從重裁罰。

    警方初步調查，陳男聽聞何姓女友人被胡姓前男友嗆聲，雙方鬧得極不愉快，決定吆喝多名友人到汐止，要找胡男算帳。

    7日凌晨4時許，陳男一行人分別駕車抵達但沒找到人，卻發現胡男的林姓友人在超商外抽菸。陳男詢問是否認識胡男，林男隨口回了一句「那是他們的事，不關我的事」，卻惹怒陳男，叫人持西瓜刀及棍棒進入超商追殺林男。

    10多人從店內砍殺到店外，林男難敵棍棒、刀械，最後連手掌都被殘忍砍斷，陳男等人見狀陸續離去。

    救護人員抵達後，趕緊協助找回林男的斷掌，檢視其傷勢，發現有多處刀傷及挫傷，所幸仍有意識及生命徵象，緊急送醫救治。

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