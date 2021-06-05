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    分流辦公 調查局長進駐神秘安和招待所

    調查局長呂文忠進駐台北市東區有「安和招待所」之稱的調查局聯訓中心辦公。（資料照）

    調查局長呂文忠進駐台北市東區有「安和招待所」之稱的調查局聯訓中心辦公。（資料照）

    2021/06/05 05:30

    副局長留守新店局本部

    〔記者錢利忠／台北報導〕負有重要國安任務的法務部調查局，日前已依三級警戒規定實施異地辦公、半數人力居家辦公，再進一步考量國安任務執行指揮系統不容有誤，調查局長呂文忠與兩位副局長也分流辦公，呂文忠進駐台北市東區有「安和招待所」之稱的調查局聯訓中心，副局長留守新北市新店區局本部。

    安和招待所位於台北市信義路四段，外觀看似尋常住家，實則維安嚴密。資深調查官指出，自前總統李登輝時代起，安和招待所即成為元首聽取國安情資的重要據點。至於原本受訓中的一一○位第五十八期受訓學員，也陸續於昨改為遠距上課。

    搞丟毒品 再懲處5人

    另一方面，調查局航業調查處基隆站的六．五公斤安非他命毒品消失案，全案已從單純丟失，演變成調查官徐宿良疑涉盜賣毒品的貪瀆案，正由桃園地檢署偵辦中。調查局先前已發布兩波調職懲處，隨著行政調查結果出爐，昨再發布一波懲處，認定時任航基站副主任林聖智、毒品案承辦人詹孟霖、督察莊國橋三人「貽誤公務」，各記一大過。

    時任航基站主任張益豐、調查官鄭翊，也分別因督導不周、未落實點交毒品，各記過二次；時任航基站組長徐宿良已遭停職，且涉財產來源不明罪，與妻子均羈押禁見中，行政懲處日後另行處理。

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