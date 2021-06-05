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    騙買疫苗 中國詐團訛16台人

    詐騙集團於臉書張貼以「全民戰役」為標題暱稱行騙。（記者邱俊福翻攝）

    詐騙集團於臉書張貼以「全民戰役」為標題暱稱行騙。（記者邱俊福翻攝）

    2021/06/05 05:30

    至少16人受害

    〔記者邱俊福／台北報導〕最近購買疫苗議題正夯，有中國詐團在臉書以「幫助搶購疫苗」可獲利為幌子，宣稱繳付一至二千元加入「AMA戰役平台」會員，上網點擊就可幫助搶購疫苗，自己也有進帳，還能升級為高級會員月領百分之百紅利等。刑事局日前逮捕三名領贓款車手，初步清查至少有十六名國人受害，被害人多為家庭主婦與學生，財損約一三六萬元。

    廣告使用簡體字

    警方日前獲報追查，查出該集團應隱身於海外操控，在臉書上使用的詐騙廣告文字是中國簡體字，要求會員加入的LINE，位址在香港，研判此一詐騙集團核心份子是中國人士，黨羽另有香港人、以及在台招募、組織車手集團。

    逮到在台3車手

    警方追查，詐團透過國內車手集團至超商ATM領贓款，鎖定錢男為首的車手集團，刑事局幹員日前赴高雄逮捕錢男等三人，依詐欺罪嫌送辦，全案擴大偵辦中。

    警方查出，該集團是以暱稱「全民戰役」在臉書家庭代工、求職社團貼文，謊稱總部是位於美國的非營利組織「AMA」基金會，想為全球疫情嚴重的國家出力，瞎掰要招收二萬名會員幫「AMA戰役平台」搶購疫苗。

    騙徒先讓上鉤的網友加入LINE好友，聯繫要求下載「AMA戰役平台」，宣稱付費加入會員後，完成點擊任務即可獲利，若升級為高級會員，更可月領百分百紅利等，誘騙民眾匯款至人頭帳戶。

    警方查扣存簿、金融卡、印章、犯案手機等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣存簿、金融卡、印章、犯案手機等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方將錢姓車手等3人送辦。（記者邱俊福翻攝）

    警方將錢姓車手等3人送辦。（記者邱俊福翻攝）

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