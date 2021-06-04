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    高雄港意外／「太早切進水道」發現示警來不及修正

    貨櫃輪撞翻高雄港碼頭起重機，2受困工人後來獲救。 （記者洪臣宏翻攝）

    貨櫃輪撞翻高雄港碼頭起重機，2受困工人後來獲救。 （記者洪臣宏翻攝）

    2021/06/04 05:30

    〔記者王憶紅、洪臣宏／綜合報導〕東方海外公司所屬貨櫃船「東方德班輪（OOCL DURBAN）」昨航經高雄港70號碼頭時發生偏向碰撞，釀成橋式起重機倒塌等連串事故，當時航管中心發現該輪偏向並示警，但「東」輪疑來不及反應仍撞上。航運業界人士推估，「東」輪要停66號碼頭，沒有按照正常水道行駛，太早切進，在慣性作用下，致太貼近70號碼頭，等到船長發現、旁人示警時，要修正已經來不及了。

    業界人士昨聞悉直喊「真的很離譜」，表示陽明70號碼頭主要是提供近洋線貨櫃輪使用，這次事故修復時間可能要長達3到6個月，所幸期間貨櫃輪可借用隔壁碼頭、或到陽明歐美線停靠的高明碼頭。

    航港局指出，「東」輪均為外籍船員，因防疫期間無法上岸，已經登輪調查，並將取得VDR（船載航行資料記錄儀）判讀，結果最快2星期出爐。

    「東」輪從中國深圳蛇口港啟航，昨航抵高雄港，原預訂停泊66號碼頭裝載貨櫃，今早9點30分離港，航往中國天津新港。

    出事前，「東」輪進入高雄港後，引水人已經上船，一旁也有拖船協助；沒想到高雄港航管中心仍發現「東」輪明顯偏向碼頭、立即示警，該輪似乎也發現情況不對勁，但已來不及。

    航務人員指出，船舶偏向原因很多，包括風力、洋流等，但進港後洋流影響小，昨天天候也不錯，必須佐證相關數據；另船舶進入港口會放慢航速，一旦航速過慢會失去舵效，「東」輪是否可能因此失控，有待釐清。

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