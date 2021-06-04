21歲男不到1個月賭輸40萬 被押到公墓虐死

黃姓男子被押到這處公墓毆打、電擊凌虐，送醫不治；警方事後到案發現場蒐證。（記者余瑞仁翻攝）

2021/06/04 05:30

〔記者余瑞仁、許倬勛／桃園報導〕剛滿21歲的黃姓男子欠下40萬元賭債，本月1日晚間被「9年級生」組頭黃姓、羅姓、陳姓3男，押到桃園市大溪區美華里公墓圍毆，並遭電擊棒電擊凌虐，3人再將奄奄一息的黃男載回住處向其父母索債，但黃隨即陷入昏迷，家人送醫後不治。

大溪警分局拘捕黃嫌等3人到案，依殺人罪移送桃園地檢署，桃園地院裁准羈押禁見。

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檢警調查，黃男的手機數週前就有被追債訊息，內容提及「快出來面對」、「欠債還錢」等語，他則回「努力籌錢」、「再給我一點時間」。

20歲主嫌黃男供稱，他是債主，認為被害人沒誠意處理，才與19歲羅姓、20歲陳姓2友人將對方約出，綑綁押上車載往公墓談判。警方調查，3嫌對被害人拳打腳踢、電擊棒朝頭頸等多處電擊，被害人不堪凌虐，打電話向母親求救，黃母哀求「兒子回家才能想辦法湊贖金」，3嫌遂將被害人押上車載回其父母住處。

黃母告訴警方，兒子返家時已渾身瘀傷癱軟，但家中經濟拮据，她不斷求饒「會再想辦法」，兇嫌才同意放人，但2日凌晨1點多，兒子已陷入昏迷，送醫急救至昨凌晨不治。檢方驗屍，初判死者因右側硬腦膜下出血合併顳葉鉤回腦疝死亡，顯遭外力凌虐而死。

黃嫌稱，黃男沉迷線上運動賭博，賭棒球、籃球等，不到1個月輸掉40餘萬元。

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