揭發渣男 護理師吃官司／小心舉證別越線 律師：先保護自己

2021/04/01 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕黃姓女護理師不滿交往中的黃姓醫師劈腿，憤而用毀譽的方式報復他而吃上官司；玄奘大學法律系助理教授、律師錢炳村對此指出，女性被欺騙感情而受傷的案件，時有所聞，然而被害人一旦想揭發渣男行徑，必須謹慎掌握法律尺度，小心舉證，否則受害的還是自己。

時下常見女方以不同手段方式，報復渣男私德不佳，常以輕蔑文字指摘渣男及其私生活，且將兩人感情糾紛公布於臉書，然而，這無助於社會多數人利益，更與公共利益的言論自由無關。

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衡諸一般社會常情，只要足以使人難堪，貶損其社會地位，致外界對渣男產生負面評價、毀損其人格尊嚴，就構成侵害名譽。因此陳述事實與誹謗的差異，經常只在一線之間。

有女性在痛恨渣男之餘，常因先前能夠取得其社群軟體帳號密碼，即擅自登入對方社群帳號，有的是偷看通聯紀錄，有的則洩漏居住地區等個資，甚至揭發其性癖好，然而這些內容都具私密性，且得以識別個人資訊，這對當事人隱私、名譽等人格法益，都可能造成嚴重侵害。

公開發表 不能侵害隱私、貶損名譽

錢炳村指出，就算是揭發渣男行徑，也不能侵害對方隱私權，公開發表的文字內容，更須注意不得貶損對方名譽，否則將構成不法侵害隱私權及名譽，當事人得依據民法第一八四條、第一九五條及個人資料保護法等規定，請求賠償非財產上之損害。

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