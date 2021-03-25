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    擦擦筆塗銷A百萬 冷凍帳本還原破案

    東埔警光山莊供警察或眷屬住宿，爆出莊姓員警貪污案。（記者陳鳳麗翻攝）

    東埔警光山莊供警察或眷屬住宿，爆出莊姓員警貪污案。（記者陳鳳麗翻攝）

    2021/03/25 05:30

    東埔警光山莊 爆貪瀆案

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣信義警分局東埔派出所警員莊秋益，擔任東埔警光山莊管理員期間，從二○一一年至二○二○年五月間，涉嫌以「擦擦筆」或鉛筆塗改變造住宿房客資料和帳目，以多報少A約百餘萬元，並侵占山莊清潔維護費及維修費也百餘萬元；南投檢方將住宿登記簿冰在冷凍庫重現原本字跡，才讓莊員俯首認罪，昨依貪污治罪條例的侵占公有財物等罪嫌起訴。

    這起警察貪瀆案是南投檢方接獲檢舉後展開偵辦，東埔派出所莊姓警員管理東埔警光山莊長達十五年，二○一一年起，他要求替代役男用「擦擦筆」或鉛筆登記「住宿休息登記簿」，莊再以「擦擦筆」所附專用橡皮擦或一般橡皮擦，將原本登載於登記簿的金額等資料擦去，重新以原子筆謄寫短報。

    起訴書指出，莊員未繳回警局的款項達一百八十六萬餘元，扣除用在僱工清潔環境等公用支出金額八十六萬餘元，莊員侵占山莊房間清潔維護費一百萬餘元。

    此外，莊員用曹姓友人當人頭，二○一六年六月卅日起，至二○二○年四月卅日，由他代填領據、工作項目表、簽到表，詐領清潔工資六十三萬多元，錢匯入曹男帳戶，曹某每月領一萬元給莊，其餘五十萬餘元留在帳戶內。莊後來又填寫不實維修管線「支出憑證黏存單」等資料，詐領維修管線臨時工薪資四十六萬多元。

    莊員俯首認罪 檢起訴

    檢方查出莊員命替代役男用「擦擦筆」登記，為讓證據顯現，把查扣的「住宿休息登記簿」放進冰箱冷凍庫，此一低溫法果然讓原本字跡顯現，莊員無法再狡辯。莊認罪後，於檢方偵辦期間，繳回部分犯罪所得卅萬元，曹男也將帳戶中五十萬餘元繳回。

    莊員原本請假中，遭起訴後，警方將他停職。

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