檢調20人捲入 3人送刑事偵辦

台南地檢署前檢察長方萬富。（資料照）

2021/01/19 05:30

方萬富、曲鴻煜、秦台生 涉承辦翁案還買股

〔記者錢利忠、王俊忠／綜合報導〕法務部昨公布捲入富商翁茂鍾「百官行述」醜聞案的檢調人員名單，包括曾偵辦翁茂鍾案件的台南地檢署前檢察長方萬富、前承辦檢察官曲鴻煜等十一名司法官，以及調查局經濟犯罪防制處前處長秦台生等九名調查官，合計廿人；法務部長蔡清祥昨表示，方、曲、秦三人均涉翁茂鍾案件，且有程序外接觸，均移交檢方分案調查，釐清刑事及行政責任。

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法務部長蔡清祥強調，司法是國家社會公平正義的最後一道防線，人民對司法人員的操守風紀要求是以最高道德標準看待，針對捲入風暴的司法人員有無涉及其他不法，將另設窗口供民眾檢舉。

另有6人也買翁公司股票

至於曾購買翁茂鍾公司股票，除方萬富、曲鴻煜，另有曾任高雄地檢署檢察長的台南高分檢退休主任檢察官凌博志、宜蘭地檢署前檢察長王崇儀等四名司法官，以及秦台生、宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生等五名調查官，除已被移送檢方調查的方、曲兩人，凌博志、王崇儀因行為時具檢察長身分，將依職務監督程序辦理；其餘調查官由調查局考績會行政議處，如查處情節重大，再移交監察院審查。

法務部公布的涉案名單，區分出四個態樣，分別為「與翁茂鍾案件有關」、「與翁茂鍾往來頻繁」、「購買翁茂鍾公司股票」及「接受翁茂鍾餽贈襯衫五次以上」，依嚴重與否，而有「移交檢察機關調查」、「司法懲戒」、「職務監督」或「行政議處」等處分。

其中，曲鴻煜、方萬富兩人分別擔任與翁茂鍾相關司法案的承辦檢察官及檢察長，涉嫌私下與翁茂鍾不當接觸，還買進翁茂鍾公司股票，情節最嚴重。

秦台生則是時任台北市調查處機動組主任，受北檢發交調查時與翁有不當接觸、買進翁公司股票、接受飲宴及受贈襯衫。而法務部前保護司長羅榮乾，法務部認定他與翁往來頻繁，以行為不當及引發外界不當聯想、損害司法人員信譽且情節非輕為由，移送監察院審查。

未涉翁案僅受贈襯衫 有10人

另有十人僅接受翁茂鍾餽贈襯衫五次以上，未涉及翁茂鍾司法案件，也沒買過翁茂鍾公司股票；分別是高檢署前檢察長陳守煌、現任台北地檢署檢察長周章欽、曾任花蓮地檢署檢察長的高檢署檢察官黃和村、台南高分檢檢察官蘇南桓、屏東地檢署檢察官潘國威、高檢署前檢察官楊榮宗等六名司法官，以及調查局前主任秘書柯尊仁、調查局前局長張濟平、調查局研究委員王北齊及嘉義縣調查站副主任楊師宏等四名調查官；六名司法官將進行職務監督，四名調查官則由調查局考績會行政議處。

曲鴻煜︰市價買股 認賠殺出

對於買翁公司股票，曲鴻煜說，是用一股市價十幾元買了十張，後來賠錢、認賠殺出，無法接受遭控炒股賺錢的說法。凌博志妻子代回應表示，買翁公司股票是在公開市場以上市價格買的，結果也是賠錢，沒有不法。羅榮乾昨回應：「行有不德，回頭自省，反求諸己。」

調查官涉案情節與處理

檢察官涉案情節與處分

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