高中生買運彩 賴帳318萬元

彩券行主張與法官認定比較表

2021/01/17 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕1名江姓高中生2個多月時間裡，陸續向嘉義1家彩券行簽注運動彩券達700多萬元，甚至1次下注數十萬元，最後積欠318萬餘元簽注款，被彩券行告上法院，指控他冒充成年人詐欺或不當得利。台南高分院查出店家知悉江是未成年人、江下注未獲父母允許，但江生獲得簽注運彩318萬餘元為不當利益，應還給彩券行店長，可上訴。

彩券行店長指控，前年2月江生穿便服、騎機車到彩券行多次簽注或領取中獎獎金，掩飾他未成年身分，且投注金額為幾十萬元不等，店方誤信江有財力付簽注款。同年4月，江以line訊息指示店方代簽注運彩，但不斷失利，江最後無法清償累計積欠的318萬1850元簽注款，店長因此要求江生的父母連帶賠償這筆錢。

請繼續往下閱讀...

店長說，江生到彩券行下注，與彩券行有消費性契約關係，江雖未滿18歲，但行使詐術，依民法規定其法律行為仍有效，應履約給付這筆投注款；若認契約無效，江有得到簽注運彩的318萬餘元不當利益，造成店家損失，依不當得利規定請求江還款。

江生反駁，曾多次穿高中運動服到彩券行下注，買來的機車則登記在彩券行1名員工名下，店家知道他未成年，他未施用詐術隱瞞未成年身分，是店長同意他下注的，他的父母不必負連帶賠償責任。

無證據顯示父母知情兒子簽注

台南高分院認定店長知悉江生未成年，江未施詐術；江生父母對兒子簽注運彩一事事前未允許、事後也不承認，難證明父母允許江生簽注運彩，不能要求江生父母連帶賠償。但法官認為，江生買運彩的法律行為不生效力，卻獲得簽注運彩的不當利益，使店長受到損害，因此店長有理由依不當得利規定向江生求償318萬餘元。

台南高分院依不當得利為由判江姓高中生要把318萬餘元的運彩投注款還給彩券行店長。（圖為台彩與運彩投注站廣告招牌，與本案彩券行無關，記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法