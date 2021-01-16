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    躲社工不給上學 田僑仔頻帶腦麻兒出國

    張姓父子居住地漆黑且出入口遭雜物堆積阻礙。 （記者何玉華翻攝）

    張姓父子居住地漆黑且出入口遭雜物堆積阻礙。 （記者何玉華翻攝）

    2021/01/16 05:30

    〔記者何玉華、翁聿煌、陳慰慈／新北報導〕新北市12歲腦性麻痺男童「小C」的張姓「田僑仔」父親，因擔心孩子上學遭霸凌，沒讓兒子上過一天課，且多次帶著孩子躲社工，甚至帶出國躲避。新北市府透過高風險家庭整合型安全網才找到父子居住處，社工及員警「翻越」堆積如山的回收物，終於抱出骨瘦如柴的男童緊急安置；社會局昨表示，將持續安置男童，並勸說父子倆接受身心狀況評估，教育局也會安排學校鑑定學力後，協助男童入學就讀。

    父子居住處如回收場

    社會局指出，男童在應就學年齡多次出入境，疑躲避入學，直到前年11月被通報到高風險中心，經查已入境，且疑因疫情關係未再出境後，警方於去年10月找到兩人。檢方限制父子倆出境、要求配合社工輔導，張父應允後卻又失聯，並將戶籍遷往屏東，揚言「已不是新北市民，不要新北市社會局管」。

    社工翻越回收物救孩

    聯繫張父多次沒下文後，關懷小組成員決定破門「救人」，當時進入張家，資源回收物堆積如山，小組人員在漆黑樓層持手電筒搜尋，現場還隨處可見疑用來阻擋他人進入的黏鼠板，最後在3樓角落發現蓋著棉被、躺在沙發上睡覺的張童。社工抱起12歲骨瘦如柴的男童，大約只有10餘公斤，相當心疼，所幸無受虐或傷痕。

    張父已因涉犯妨害自由等罪嫌，由新北地檢署深入偵辦中。

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