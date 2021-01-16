甜心議員瞞婚？男控砸百萬換絕情

花蓮縣議員田韻馨去年11月在縣議會質詢的照片（左圖，取自花蓮縣議會），對比其臉書照（右圖），網友留言「美肌開很大」。

2021/01/16 05:30

花蓮議員田韻馨 拒回應

〔記者王錦義／花蓮報導〕外型甜美的無黨籍花蓮縣山地原住民女議員田韻馨，昨遭蔡姓男子指控隱瞞已婚身分，前年起向蔡男陸續借款上百萬元，還大方收下1克拉定情鑽戒，直到田韻馨當選議員那晚，蔡男才發現她有丈夫。蔡男認為遭騙，索討欠款卻被說是一廂情願，憤而向媒體爆料；記者致電聯繫田韻馨，她僅說「人在外地」後就掛斷電話，之後再也無法撥通。

從政前是直播主 留言結緣

遊覽車司機蔡男出示雙方在網路聊天軟體的截圖，指田韻馨當議員前是網路直播主，他採取「留言攻勢」引起田的注意。2019年4月，兩人認識不到1個月，田女以缺錢為由向他開口，他匯出6萬元，之後兩人會面並開始交往。

請繼續往下閱讀...

當選之夜 才知淪小王

蔡男指控，兩人透過LINE聊天時以「親愛的」互稱，並有貼圖「親你」等親暱互動，交往期間有牽手、抱抱等。

由於蔡男認定兩人已是男女朋友，前後借給田女113萬元及平板電腦，還送她一只要價10萬元的1克拉鑽戒為定情物。蔡男說，自己是「以結婚為前提交往」，沒想到田女早有老公。

曾贈1克拉鑽戒當定情物

蔡男指出，2019年田韻馨當選議員，他專程到花蓮恭賀，卻見田女在台上指著一位男子說「這是我老公，以後有事可以找他」，才知她竟有丈夫；蔡男後來決定斷絕關係，有些錢不想計較，只想拿回有憑據的借款，但田推託、態度惡劣，甚至質疑他借錢別有目的，讓他很憤怒。

田韻馨早在2014年就參選花蓮縣第8選舉區議員，高票落選，接著參與2015年花蓮縣秀林鄉長補選、2018年秀林鄉長選舉，也都落選；直到2019年，在花蓮第8選舉區稱霸多年的議員許淑銀因案解除職權，田韻馨再度登記參加縣議員補選，終於踏上從政之路。

參選4次 補選上原民議員

45歲的田韻馨個性直爽，在議會敢衝敢言，對於台泥受縣府委託利用水泥窯處理花蓮的垃圾相當反對，率支持者抗爭，質疑縣府把全縣的垃圾污染由原住民鄉鎮承擔；議會質詢時，曾提出把垃圾壓縮投海、家家戶戶設垃圾焚化爐等意見。

她也要求縣府，應把收取的礦石稅回饋金提高至5成給秀林鄉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法