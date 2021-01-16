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    田韻馨到底結婚沒? 親友只說有小孩

    花蓮縣議員田韻馨在議會質詢時，砲火猛烈。（記者王錦義翻攝）

    花蓮縣議員田韻馨在議會質詢時，砲火猛烈。（記者王錦義翻攝）

    2021/01/16 05:30

    多數認為她 單身、有男友

    〔記者王錦義／花蓮報導〕田韻馨被指隱瞞婚姻，使陷入愛情的蔡男淪為工具人、提款機，消息曝光後，引起議會同仁議論。有議員說，知道她有個小孩，但究竟是單親或婚姻存續中，「是她個人隱私，不方便問」，多數議員認為她是「單身、有男友」的狀況。

    田韻馨部落的親族人士表示，田跟「老公」育有1子，就讀小學六年級，依太魯閣族傳統文化，結婚必須殺豬、宴客，嫁女兒更要殺豬，才能獲得部落認可；但多年來，田未依此傳統殺豬、宴客，所以雖生了小孩，許多族人仍以為她是「單身」，不清楚她和「老公」是否有正式登記結婚。

    親族私下指出，田出身單親家庭，年輕時在西部生活，不清楚她的交往情形，但她很孝順，也照顧兄弟姊妹。田的「老公」在市場賣豬肉，她選上議員前，也會到攤位幫忙，遇到熟識的族人，都會爽快多送幾塊豬肉，是熱心的人；如今遇債務問題，親族認為田要坦然面對、好好處理。

    質詢砲火猛烈

    田韻馨常以姓名縮寫「田馨」自喻「甜心」，在部落跑攤喝酒豪爽，追酒、續攤通通來；質詢砲火猛烈，剛上任時可能缺乏經驗，發言有時天馬行空，還發生「議員到派出所了解警員在部落隨機追車查酒駕」一事，事後雖說明用意是與警方溝通，若為單純違規或拒檢能改用逕舉開單，但仍引發正反兩派熱議。

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