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    文青警官襲臀女學生 判拘瞞身分 打考績曝光

    警官性騷示意圖

    警官性騷示意圖

    2021/01/11 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕外型斯文、平時會投稿的新竹縣政府警察局保防科儲姓股長，去年3月休假到新北市立圖書館閱覽書報時，竟對一名趴桌熟睡的女學生伸出狼爪襲臀，經在場民眾發現拍照蒐證，女學生事後提告，新北地方法院依違反性騷擾防治法判處拘役30日；儲男應訊時，疑謊稱是服務業從業人員，隱匿警官身分，新竹縣警局在去年底辦理年終考績作業時，查詢屬員刑案資料，才得知他的犯行。

    新竹縣警局日前召開考績會，除對儲男記過1次、調整為非主管職，並列為輔導對象。

    儲男記過拔官 列輔導對象

    新竹縣警局表示，2線2星的儲姓股長去年3月13日休假期間，在新北市立圖書館中港分館內，見坐在一旁念書的女學生趴在桌上睡覺，竟萌生歹念，涉嫌趁其熟睡不及抗拒時，以手碰觸她的臀部，經在場民眾發現拍照蒐證，事後告知女學生，女學生檢具資料，向新北市警方提告，案經新莊警分局移送，新北地檢署偵查後，去年6月23日起訴。

    新北地院審理後，去年8月25日判處拘役30日，得易科罰金3萬元，10月8日判決確定，儲男已於11月23日繳納罰金完畢。

    據了解，儲男應訊時疑未坦白警官身分，謊稱是服務業從業人員，因此警界內部未在第一時間通報，新竹縣警局並不知情。

    新竹縣警局表示，人事單位是在去年底辦理年終考績作業，查詢屬員刑案資料才得知此事，立即由督察單位發動調查，並通知儲男說明，經調查確認屬實，本月7日召開考績會，對儲男記過1次，並調為警務員。

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