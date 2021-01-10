「我是國家養大的」 退伍軍人不養父母 敗訴

官認為他沒有正當理由，判每月要各付5000元給父母。（資料照）

2021/01/10 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子家境不好，身為長子的他，國中畢業後就報考軍校，後來退伍、結婚生子後，父母年邁無力工作，但林男認為自己當初是被爸媽逼去念軍校，生活開支都是國家供應，不肯付孝親費養父母，法官認為他沒有正當理由，判每月要各付5000元給父母。

判每月各付5000元給父母

判決指出，林男父親是保全、母親是工廠作業員，他是家中長子，底下有3個妹妹；因父母賺的錢不多，林男國中畢業後報考軍校，後來自軍校畢業，任官、退伍、結婚生子、就業。

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此時他的父母年過7旬，無力工作，但林認為當初是父母逼著去念軍校，他一直無法適應軍中生活，害他罹患憂鬱症，念軍校時零用金和任官後薪水都有拿回家，他是國家養大的，已對家庭盡責，父母扶養費應由3個妹妹分擔。

但法院調解時發覺，林的妹妹們經濟能力也不好，1位是家庭主婦沒有收入、1人在工廠當作業員月薪2萬多、1人幫忙送貨月薪也2萬多，且都有自己家庭要顧，岡山簡易庭認為收入較高的林男應負擔3分之1責任，每月各付5000元給父母，還有1萬元由3個妹妹分擔。

林向高雄少年家事法院抗告，有親屬證稱，林讀軍校時父母每週探視，退伍後曾住家裡，房貸也是林父繳的，不懂林男為何翻臉不養父母。合議庭認為林男無正當理由不養父母，駁回他的抗告確定。

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