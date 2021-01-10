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    裝監視器抓誰尿尿 鄰居沒點頭判拆

    張姓婦人在自家門口裝監視器，鄰居認為隱私受侵犯提告。圖為示意圖。（記者黃佳琳攝）

    張姓婦人在自家門口裝監視器，鄰居認為隱私受侵犯提告。圖為示意圖。（記者黃佳琳攝）

    2021/01/10 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓婦人和尹姓男子是同棟大樓鄰居，張婦發現住家門口被人尿尿，但大樓沒有逐棟逐層裝監視器，抓不到「尿襲者」，張婦因此自費在家門口安裝監視器蒐證，但對面鄰居尹男認為隱私權受侵犯，提告要求張婦拆除。高雄地院一審認定張婦沒有侵犯隱私，判她勝訴，不用拆監視器；二審合議庭認同張婦未侵犯鄰居隱私，但裝監視器未經區分所有權人會議同意，改判須拆除監視器確定。

    一、二審均認定未侵犯穩私

    判決指出，張婦和尹男是高雄市一棟雙併大樓的同樓層住戶，住在中高樓層；日前張婦發覺家門口有人尿尿，但因為沒有監視器，不知道是誰尿的；張婦為了自保，在家門口裝上監視器蒐證。

    監視器裝設後，除了能拍到張婦家門口，也能拍到電梯間走廊，尹男認為自己和親友從電梯出入時，會被張婦的監視器清楚拍下，隱私權受到侵犯，提告要求張婦拆除監視器，並訴請賠償1萬元精神慰撫金。

    高雄地院鳳山簡易庭審理認為，監視器鏡頭是裝在張婦住處大門右上方，鏡頭僅可拍到張婦家門口和電梯口，沒有拍到尹男家的住所大門，而電梯口出入的情形算公開場合，不算「非公開之活動」，尹男主張自己被侵害非公開活動的個人隱私，沒有憑據，依此判尹男敗訴。

    裝設需區分所有權人同意

    尹男上訴，二審高雄地院合議庭認同一審未侵犯鄰居隱私的見解，但認為張婦裝監視器未經過社區3分之2以上區分所有權人同意，已侵犯其他區分所有權人的所有權，身為區分所有權人之1的尹男有權要求張婦拆除，因此判拆。至於尹男請求1萬元精神慰撫金，二審也免賠，全案定讞。

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