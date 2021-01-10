吸毒被退伍 「空軍模範」不服提告

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2021/01/10 05:30

17年軍旅 7年高績等

〔記者吳政峰／台北報導〕一名空軍廖姓班長服役17年，其中7年評比膺獲高績等，是軍隊資優生，卻在休假時吸毒，經軍方人事評審會決議「不適服現役」，2019年核定退伍，無月退俸；廖不滿軍旅生涯就此終結，提告要求撤銷處分。台北高等行政法院認定，7名人評會委員全數同意廖員「不適服現役」，符合比例原則，判他敗訴。

廖員是二等士官長班長，主要負責M20004型機武器投放導航系統等航電修護，表現優異，前16年考績，有2次優等，5次甲上，共7次膺獲高績等，是長官眼中的模範生，未料2019年7月，廖休假期間竟吸食安非他命被查獲，檢察官認定他是初犯，僅要求戒癮治療，但通報所屬單位。

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差3年就可領月退俸

空軍召開人評會，雖然長官替他求情，強調他工作盡職、不推諉延誤、具責任感、表現優異、適任航電維護，盼從輕處分，但委員們認為毒品案嚴重影響單位榮譽，且單位多次宣導，廖仍未貫徹命令，嚴重影響部隊領導統御，7票全數決議「不適服現役」。

長官幫求情 沒用

由於年資滿20年才能領月退俸，廖只剩3年卻「被退伍」，興訟主張，人評會僅因他施用一次毒品就決議不適服現役，且他是自願自費接受毒品戒癮治療，未再施用，有悔過之意，事發後工作表現未受影響等。

法院判軍方處分合理

不過法院認為委員都依照考評具體做法事項完整討論，無異議通過廖員「不適服現役」，處分符合比例原則。

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