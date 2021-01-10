富王鴨肉事件／延燒7天 毛齊哥現身 鞠躬15次道歉求生路

王老闆神情憔悴，講話氣若游絲，還一度呆立不知所措，已無辱罵女外送員的囂張氣焰。（記者張瑞楨攝）

2021/01/10 05:30

願賠償女外送員

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市「富王鴨肉專門店」王姓老闆，本月2日因不滿女外送員催促，辱罵對方「破查某咧，沒被人家打過是不是」、「毛長齊再來講」等語，引來網友出征負評，還被檢舉路霸與消防不合格。王男關店神隱7天後，昨天公開道歉，至少鞠躬15次，表示願在重新營業後捐1日所得給社福團體，換取社會原諒並給生路，也願賠償女外送員；還在讀研究所的女外送員在臉書回應「告到底」。

還願捐1日所得

此事起於女外送員取餐時，等了15分鐘抱怨「拖餐」，店老闆一臉凶惡、雙手叉腰恐嚇怒罵，並嗆「來告我啊」！影片PO上網後，網友連續出征，此事並被戲稱為「毛長齊」之亂。

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媒體聞悉王老闆昨天上午要道歉，記者擠滿北屯區軍功路的「富王鴨肉專門店」前，加上看熱鬧人潮，人多到一度堵塞道路；因被檢舉佔用道路及消防安全不合格，店門口有貼上台中市消防局「消防安全檢查通知書」。

王男由律師李明諭陪同，用微弱聲音說「我錯了」、「希望社會原諒我，給我一個機會」、「我向女外送員致歉，對不起，造成這麼大風波，做出錯誤示範…」對於辱罵女外送員的動機，他說是「因為焦慮」。

對於這幾天臉書冒出5、6個以「富王鴨肉」為名的粉絲團，發表挑釁社會輿論的「反串貼文」，例如「我有錢，有錢就能為所欲為」等，律師李明諭代為回答說，王老闆根本不知道，更沒有貼文，不過是因他們而起，店家一概承受。

對於王辱罵女外送員「破查某咧」等語，律師說，錯就是錯，王老闆坦然面對司法究責。

富王鴨肉專門店，已成為知名景點，昨道歉記者會召開之前，一度擠滿人潮。（記者張瑞楨攝）

短短約20分鐘的道歉記者會，神情憔悴的王老闆，彎腰鞠躬道歉至少15次。（記者張瑞楨攝）

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