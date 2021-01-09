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    肉沒切細噎死老翁 印尼看護判刑

    老翁吞不下大肉塊噎死，新竹地院依過失致死罪將印尼籍看護判刑三月。（資料照）

    老翁吞不下大肉塊噎死，新竹地院依過失致死罪將印尼籍看護判刑三月。（資料照）

    2021/01/09 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣印尼籍看護阿密（譯音），照顧中風的黃姓老翁時疏未注意，將沒有切細的大塊肉放在餐盤上就去如廁、洗碗，未料黃吞不下大肉塊噎死；新竹地院依過失致死罪將阿密判刑三月，因她以廿五萬元與家屬和解，獲法官給予緩刑兩年。

    老翁中風又沒牙齒 吞嚥咀嚼力差

    判決書指出，八十歲黃翁二○一二年中風，行動不便，四十歲的阿密從前年下半年起，受黃家聘用照顧黃翁。

    去年四月二十一日晚間八點多，阿密在客廳陪伴照顧的黃翁用餐時，本應注意黃翁因中風後喪失生活自理能力，年紀大且沒牙齒，吞嚥咀嚼能力較差，竟疏未注意，將未切細的大片肉塊，放在黃翁伸手可觸及的餐盤上，就先行離開如廁、洗碗，沒想到黃翁伸手將大片肉塊往嘴裡塞。

    看護餐後未檢查 翁肉塊哽喉不治

    阿密稍後返回客廳，開電視給黃翁觀看，也沒查看黃的嘴裡已卡住一片大肉塊吞不下去，又離開前往廚房繼續洗碗；黃翁因無法自行嚼碎吞嚥，異物哽噎呼吸道致呼吸性休克。稍後家人發覺，緊急通知救護人員到場，自黃翁咽喉處取出一公分及四公分肉塊各一塊，但送醫後仍不治。

    阿密坦承疏未注意，將未切細的大肉塊放在黃男餐盤上可觸及之處，且黃男用餐後未檢查他嘴巴內有無異物哽噎。

    新竹地院法官念其案發後坦承犯行，且與被害人家屬達成和解，答應賠償廿五萬元，最後依過失致人於死罪判處有期徒刑三月、得易科罰金，緩刑兩年。

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