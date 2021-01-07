清大博士生乾弟 「鬼迷心竅」接應

警方查扣贓證物。（記者黃良傑攝）

2021/01/07 05:30

承認拿錢運贓 否認共謀

〔記者黃良傑、黃佳琳、蔡彰盛／綜合報導〕從事醫美的張姓貴婦指控施姓「乾兒子」偷走她3000多萬元財物，高雄檢警查出，張姓貴婦的清大博士生「乾弟弟」張男也有涉案，昨赴張男新竹家中搜索取贓，在他的研究室查扣1塊1公斤重黃金、2個鑽戒、現金5萬元，張男還將其餘86萬元寄放在桃園不知情的乾媽處，並否認共謀竊案，辯稱是施男寄放，檢方偵訊後諭令10萬交保；至於已被羈押在看守所2天的施男，傳出他想認罪換交保。

收押2天 乾兒想認罪換交保

檢警發現，乾弟張男曾租車自新竹南下高雄，並循線掌握蘇姓男子（26歲）當時曾在車內，蘇男昨到案表示，當時搭張的便車到高雄，堅稱不知情，檢方只將蘇列「關係人」。

請繼續往下閱讀...

據了解，張男（40歲）是清大博士生，曾任該校助教，張男見警上門查案，相當配合，交代所有施男託付的財物與去處，但供稱不清楚施男託管的財物，是偷的還是自己的？至於其餘86萬元，是以 「公司資金」寄放在桃園乾媽處，經查該名女子不知情。

因檢警查出張、蘇2人曾南下高雄，專案人員昨將2人從新竹帶回高雄偵訊、釐清；張姓「乾弟弟」表示，7、8年前在中國認識「乾姊」張女，2人後來以姊弟互稱，半年前聚餐時，經張女介紹才認識施男。

張女表示，張姓「乾弟」於4、5月前，欲向她借40萬元付學費，得知乾弟牽扯竊案，非常訝異，覺得乾弟不會偷她錢。

警方昨於新竹縣找到張男，由學校教官陪同進入研究室，搜出現金5萬、鑽戒2個、金條1塊，以及1只卡地亞手錶，再赴桃園張男的1名女性友人家起出86萬元。

警方追回多數現款、金飾

警方表示，目前已尋回1500萬現金、2個鑽戒，8塊金條，其中有7塊已熔成7個新金條，警方掌握另1支勞力士錶，疑交宅急便送往台南施的友人，將攔下勞力士手錶，另失竊的1個鑽戒和外幣，目前仍在追查下落。

據悉，張男應訊指出，施男偷東西當天，他剛好南下高雄，施拜託他去張婦家載他順便搬東西，他租車在樓下等待，協助施男運走財物，當時他才知道施從張婦家偷走大筆財物。

張男說施男也分給他1小部分現金、黃金、名錶等，他一時「鬼迷心竅」把這些錢收下；清大表示，已全力配合警方偵辦。

警方遠赴新竹帶回張姓「乾弟弟」，搜出大批現金和鑽戒財物。（記者黃良傑翻攝）

警方查扣贓證物。（記者黃良傑攝）

警方查扣贓證物。（記者黃良傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法