三男一女同床 女告男友硬上

林男偕女友及兩名友人同睡在一張雙人床，林男與女友嘿咻！卻演成性侵疑雲。 （圖為男女四人同眠示意圖，記者王俊忠攝）

2021/01/06 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕林姓男子在台南友人家與女友「小芳」爭吵，吵完當晚和2名友人、總共3男1女同睡一張大雙人床，小芳事後提告指控，男友竟大膽在床上「硬上」她；但林男強調，當時是女友配合他做愛，還在不驚動同床友人下，悄悄變換性愛姿勢。一審依強制性交罪判被告3年2月徒刑，不過台南高分院做出逆轉判決，認定被告未違反女友意願，判他無罪。

沒震醒另兩男 二審逆轉無罪

二審台南高分院法官調查認為，小芳當時穿的是有4個扣子的短褲，若男友要強脫女方褲子，須耗費很大力氣；一旦小芳掙扎、拉住褲子，拉扯動作會很大，造成床墊震動，同床友人不可能未察覺。且後來小芳對於褲子如何脫掉稱「忘記了」，前後說詞不一。

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另一方面，小芳承認配合男友變換性愛姿勢，且事後小芳還繼續玩電腦；全案起因於小芳的姊夫聽聞此事，跑去打了林男，再帶小芳報案，不是小芳自願提告，後來小芳也繼續與林男交往。

與情侶同床的2名友人也證稱，整晚沒發覺小芳有反抗或掙扎的言行，其中一名友人一度在床微晃時起身看了一下，感覺小芳聲音被堵住，但有搖頭說「沒事」；法官認為小芳主動不出聲求救，並非遭男友強壓嘴巴，證述對林男有利，依此認定林男罪證不足，改判無罪，檢方還可上訴。

檢方當初起訴指出，小芳前年2月曾與林男在友人住處爭吵，當晚就寢時，小芳還氣著男友，林男明知女友未與其和好、無意發生親密關係，卻在求愛遭拒後性侵得逞。林男稱，女友是迫於家人壓力才告他。

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