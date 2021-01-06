歷史建築舊花蓮鐵路醫院火警 燒掉百坪

台鐵局所有的「舊花蓮鐵路醫院」，目前正在施作歷史建築修復工程，昨中午工程人員進行鋼架切割，疑似火星隨風勢飄到一旁竹籬引發大火。（記者王峻祺攝）

2021/01/06 05:30

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕台鐵局所有的「舊花蓮鐵路醫院」，目前正在施作歷史建築修復工程，昨中午工程人員進行鋼架切割，疑似火星隨風勢飄到一旁竹籬引發大火，由於現場建築為木造鐵皮結構，火勢一發不可收拾，燃燒面積約100坪，部分建物遭毀損，經消防人員拉水線灌救，約近下午1點撲滅火勢，幸無人員傷亡。

部分建物毀損 無人員傷亡

花蓮縣消防局表示，昨上午近12時接獲民眾報案，指石藝大街內疑似工程人員焊接產生的火花引發火勢，隨即出動5個分隊、17車共38人前往灌救，約12點40分獲得控制、近1點撲滅火勢， 燃燒面積約100坪，經查歷史建築主結構並未受到影響。

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消防局指出，由於現場為木造鐵皮建築，加上正在進行歷史建築修復工程，需經台鐵局及縣文化局同意授權後才能搶救，經台鐵人員到場並獲得同意後，立即全面投入灌救。

台鐵花蓮工務段長戴金原說，遭火勢波及部分，是昔日「舊花蓮鐵路醫院」門診區，出租給縣府後被改裝很多，原要趁整修恢復原狀，未料遇到祝融，後續會依合約向廠商求償，針對建築有保火災險，經查其他區域未受影響，工程會如期進行， 預計明年5月完工。

花蓮縣文化局副局長曾之妤表示，「舊花蓮鐵路醫院」在2009年公告為歷史建築，這次燃燒範圍屬歷史建築一部分，因火災導致部分受損，後續賠償責任會由台鐵和施工廠商協調。

縣府觀光處代理處長張志翔說，火災範圍主要集中「舊花蓮鐵路醫院」工區，並未波及石藝大街商店街，不影響攤商經營。

舊花蓮鐵路醫院原稱「鐵道職員共濟組合醫療部花蓮港診療所」，院址最初位於花蓮港廳鐵道部處長官邸右側，1940年遷移至今日石藝大街現址，改名「花蓮港鐵道醫院」，建物呈現「工」字型，前棟為門診、後棟則是病房。

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