PTT發文恐嚇「跨年血染全台」 警方再逮1嫌

2021/01/04 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕去年底在巴哈姆特及PTT等論壇，分別有網友以「最終版2020最後1天末日上演，血染台灣各處」為標題，恐嚇要血染北中南等處跨年舞台及放置炸彈，警方根據IP，先在宜蘭及新北等處找到涉嫌PO文的游姓及湯姓男子，但初步查出兩人帳號應該是遭盜用，警方循線追查，昨晚又到高雄逮捕一名涉嫌盜用IP發文的27歲男子，漏夜偵訊中。

警方初查，這名男子涉嫌利用VPN跳板程式，刻意製造上網發恐嚇文地點在日本的假象，再盜用游、湯兩人的公開帳號。據悉，該男在超商打工，有資訊背景，目前仍不承認是他所為，目前警方已查扣犯案電腦，正積極比對。

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涉嫌恐嚇的兩篇貼文都是相同內容，包括「該結束了，該做個了斷了」、「就讓今年發生這麼多的事，陪同大家一起送葬拔」、「已準備好血刷跨年各舞台，武士刀、蝴蝶刀、藍波刀等全會在這鮮紅舞台上華麗上演」，「並打算現場被警察發現時就同歸于盡」，除此之外，還強調會在「全台北中南各大知名勝點及捷運站，佈置安置大規模爆破彈」。

PO文引起PTT熱烈討論，不過大部分人都不相信，有鄉民表示「盜帳號的吧，3年沒用了」、「可能抓到又說自己哪裡失調，什麼都忘了」、「IP日本是在哈囉？」還有人說「你以為用跳板就抓不到你？」不過仍有少部分人相信，表示「心情不好不要害人啊」、「好怕怎麼辦才好」。

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