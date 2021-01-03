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    自稱白狼小舅子 拉少女脫衣陪酒

    黃少華出道模樣。（取自黃少華部落格）

    黃少華出道模樣。（取自黃少華部落格）

    2021/01/03 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕竹聯幫東堂份子黃少華，自稱是中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂的小舅子，他過去因違法討債入獄，出獄後在高雄成立駿興經紀公司，找來2名少女脫衣陪酒；高雄地院依違反兒少性剝削防制條例，將他判刑4年10月、併科10萬元罰金。

    竹聯幫東堂份子 招募小弟討債

    黃少華（40歲）過去打著竹聯幫東堂份子的名號，還以自己曾在演藝圈打滾多年的經歷，秀出自己與吳宗憲、陳小春、屈中恆、徐亨、秦楊等知名藝人的合照，招募涉世未深的青少年、高中職生當臨時演員兼幫眾，實則暗地幫人討債，10年前被高雄市刑警大隊蒐證後，提報為治平掃黑對象。

    出獄後開經紀公司 騙女下海

    相關犯行被法院依詐欺、妨害自由、恐嚇取財等罪判刑5年11月。他於2015年11月出獄後，卻未收斂，又在高雄與人合夥成立駿興經紀公司，指派旗下郭姓和鄭姓男子上網找「妹妹」來上班。

    鄭男透過臉書結識住在台中的17歲少女小琪（化名），2人交往後，黃男得知小琪頗有姿色，要鄭男引誘她到公司上班。

    小琪禁不住金錢和愛情的誘惑，從台中南下高雄下海，還找來另名15歲少女小芬（化名）一起賺皮肉錢。2人在「摸摸茶」店每天至少接客5組，內容包括脫衣陪酒，幫男客手淫、或讓男客猥褻等，每次陪酒賺1千元，所得須分給黃男200元。檢警初估，僅半年多，2名少女幫黃少華賺了30幾萬元。

    台中警方接獲小琪家人報案，將案件轉至高雄檢警偵辦。檢警循線破獲黃少華經營的經紀公司，救出少女。高雄地院審理時，黃辯稱自己不清楚2名少女還未成年，但合議庭根據他與旗下員工的對話紀錄和少女證詞，認定其說法不實，依兒少性剝削防制條例的「圖利媒介使少年為有對價之性交罪」判刑。

    高雄市警方數年前查獲暴力討債集團，逮捕自稱與演藝圈很熟的主嫌黃少華（圖中）。（資料照，記者黃志源翻攝）

    高雄市警方數年前查獲暴力討債集團，逮捕自稱與演藝圈很熟的主嫌黃少華（圖中）。（資料照，記者黃志源翻攝）

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