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    首頁　>　社會

    登山「瘋」 山難救援倍增

    登山示意圖。（資料照）

    登山示意圖。（資料照）

    2020/11/01 05:30

    〔記者黃欣柏／台北報導〕為讓國人能夠自由地親近山林，政府去年大力推動開放山林政策，讓國人登山風氣越發興盛。不過，隨著登山客增加，今年內政部空勤總隊的山難救援架次也隨之暴增。內政部統計，今年1到9月空勤總隊執行山難搜救任務共計100架次，足足比去年同期高出1倍，救援人數更比去年同期增加近2倍。

    據內政部最新統計，今年1到9月空勤總隊總計出勤3211架次，其中逾4成屬於空中救難勤務，雖出勤總架次較去年同期微幅減少81架次，但主要是受益於海上救難勤務減少，如果單單比較山難搜救部分，今年1到9月共出勤100架次，比去年同期的50架高出1倍，山難救援人數也從去年同期的18人提高至52人，增加了1.9倍。

    另根據內政部消防署統計，在2002到2019年之間，國內平均每年山難事故僅159件，如果將時間再往前推，1965至2004年近40年間，每年平均山難件數更僅有不到9件。而今年光是1到8月，山難事故就已高達295件，顯示國人在親近山林的同時，似乎並未做好萬全的登山準備。

    官員分析，山難救援案件之所以暴增，並不單是登山人口增加造成，例如目前許多商業性登山團會僱用背工替登山客背負公裝、公糧，並以此大打廣告攬客，就容易造成較多體力不足、缺乏經驗的民眾報名登山，屆時一旦有人走散，就容易發生意外。

    對於山難事故大幅增加，知名山岳攝影家「雪羊視界」表示，他非常肯定政府「向山致敬」的施政方向，這兩年台灣的山岳環境也有了很大的進步，然而這樣的進步仍趕不上這波「國旅狂潮」的襲擊，因此建議政府應推動山域搜索專業組織化及登山總量管制，同時應納管商業登山，並且繼續深化山野教育，進一步強化國人的風險意識。

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